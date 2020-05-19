Виниловый пол в каталоге ПолMALL: стиль, качество и доступность

Сегодня существует огромный выбор напольных покрытий. Достойной альтернативой привычному ламинату и линолеуму стал виниловый пол. Купить в Украине его предпочитают не только любители инноваций. Ведь этот материал с высокой долей достоверности может имитировать натуральную древесину, камень и текстиль. Хотя и модерновый дизайн этих покрытий смотрится очень стильно.

Винил – это синтетика, которая ни по одному из своих параметров не уступает натуральным материалам. Из винила создаются эффектные, глубокие визуальные эффекты, которые при полной гладкости материала кажутся рельефными. Такое покрытие позволяет создать элегантный, прочный, простой в уходе виниловый пол. Купить в Киеве, Львове, Харькове и других городах страны его удобнее и выгоднее всего через наш интернет-магазин Polmall. Плитка из винила как материал

Для производства покрытия применяется винил. В него в ходе изготовления вводятся пластификаторы, придающие изначально жесткому материалу эластичности. Однако это не в ущерб его стойкости к разнообразным внешним агрессивным воздействиям. Рисунок данного покрытия создается путем накладывания окрашенного слоя на подготовленную базу. Полученное покрытие отличается массой актуальных достоинств.

Преимущества плитки из винила

Если купить виниловый пол в ПолMALL, то это позволит получить гарантированно качественное, безопасное для применения в жилом доме покрытие. У нас это продукция таких брендов, как Tarkett, NOX, Грабо, MSN, а также множества других всемирно известных торговых марок. В наилучших характеристиках их продукции сомневаться не приходится. А поскольку поставки их изделий к нам осуществляет сам производитель, то это лишний раз убеждает в фирменном качестве данных товаров. В процессе их транспортировки без посредников из Венгрии, Сербии и даже Кореи к нам не могут попасть фальсифицированные материалы. Такая маркетинговая политика позволяет нам удерживать наши расценки на минимальном уровне. Благодаря этому у нас можно фирменный виниловый пол купить недорого.

Аргументы в пользу винила

Этот материал можно и даже стоит выбрать при оформлении самых разных видов помещений. Для этого производители предлагают данный материал с огромным множеством вариантов изображений. Винил натурально имитирует деревянную фактуру, кафель, камень и даже текстиль. Кроме того, стоит выделить такие характеристики покрытия из винила, как:

Долговечность. Благодаря особой прочности, материал можно эксплуатировать 50 лет и более. Применение кварцевой крошки укрепляет и уменьшает истирание винила;

Износостойкость. Это покрытие не пропускает влагу, без проблем выдерживает контрастные температурные перепады, не разбивается, не проваливается под мебелью;

Антибактериальные свойства. Виниловую плитку заказать с доставкой можно для детсадов и больниц, так как она отлично противостоит грибкам и микроорганизмам;

Простота монтажа. Этот материал легкий, он просто укладывается, даже без опыта, его можно без проблем нарезать, он антистатичен, не скользит во время эксплуатации;

Простота обслуживания. Плитка не накопляет пыль и грязь, не вбирает влагу, легко чистится пылесосом, протирается ветошью, не нуждается в обработке химикатами.