19 травня: в Тернопільській області вперше з часу початку карантину не виявили жодного випадку COVID-19
Станом на 19 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1081 випадку діагноз лабораторно підтверджений (1008 випадків – дорослі, 73 випадки – діти), з них 22 летальних. Видужало 619 осіб.
Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”
❗️Загалом випадки підтверджено:
– м. Тернопіль – 97 (61 одужало, 1 летальний);
– Бережанський район – 3 (3 одужало);
– Борщівський район – 13 (12 одужало);
– Бучацький район – 64 (53 одужало, 1 летальний);
– Гусятинський район – 14 (10 одужало);
– Заліщицький район – 45 (35 одужало, 3 летальних);
– Збаразький район – 22 (14 одужало);
– Зборівський район – 3 (3 одужало);
– Козівський район – 25 (23 одужало, 1 летальний);
– Кременецький район – 359 (99 одужало, 6 летальних);
– Лановецький район – 19 (16 одужало);
– Монастириський район – 194 (173 одужало, 4 летальних);
– Підволочиський район – 5 (4 одужало);
– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);
– Теребовлянський район – 14 (7 одужало);
– Тернопільський район – 14 (8 одужало);
– Чортківський район – 53 (36 одужало);
– Шумський район – 132 (57 одужало, 5 летальних).
За попередню добу:
☑️видужало 20 осіб, в тому числі 7 медиків
☑️проведено 254 дослідження
☑️підтверджено вперше 0 випадків зараження вірусом COVID-19