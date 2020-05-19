19 травня: в Тернопільській області вперше з часу початку карантину не виявили жодного випадку COVID-19

Станом на 19 травня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 1081 випадку діагноз лабораторно підтверджений (1008 випадків – дорослі, 73 випадки – діти), з них 22 летальних. Видужало 619 осіб.

Джерело: ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”

❗️Загалом випадки підтверджено:

– м. Тернопіль – 97 (61 одужало, 1 летальний);

– Бережанський район – 3 (3 одужало);

– Борщівський район – 13 (12 одужало);

– Бучацький район – 64 (53 одужало, 1 летальний);

– Гусятинський район – 14 (10 одужало);

– Заліщицький район – 45 (35 одужало, 3 летальних);

– Збаразький район – 22 (14 одужало);

– Зборівський район – 3 (3 одужало);

– Козівський район – 25 (23 одужало, 1 летальний);

– Кременецький район – 359 (99 одужало, 6 летальних);

– Лановецький район – 19 (16 одужало);

– Монастириський район – 194 (173 одужало, 4 летальних);

– Підволочиський район – 5 (4 одужало);

– Підгаєцький район – 5 (5 одужало);

– Теребовлянський район – 14 (7 одужало);

– Тернопільський район – 14 (8 одужало);

– Чортківський район – 53 (36 одужало);

– Шумський район – 132 (57 одужало, 5 летальних).

За попередню добу:

☑️видужало 20 осіб, в тому числі 7 медиків

☑️проведено 254 дослідження

☑️підтверджено вперше 0 випадків зараження вірусом COVID-19