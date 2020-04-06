Як ефективно працювати вдома під час карантину?

На період карантину збільшилась кількість людей, які працюють дистанційно. Важко змусити себе працювати вдома так само ефективно,як в офісі, адже навколо панує атмосфера комфорту, затишку та розслаблення. Тому щоб уберегти себе від прострочених дедлайнів радимо дотримуватись таких правил:

Чіткий графік дня

Складіть чіткий план справ на день, пропишіть в ньому час роботи, завдання, цілі та перерви на відпочинок.

Створення робочого простору

Виділіть зону, де ніхто та ніщо не буде Вас відволікати. Приберіть зайві предмети, наведіть порядок на робочому столі, тримайте в зручному і легкодоступному місці всі необхідні документи та інструменти.

Зв’язок з колегами і керівництвом

Перевірте робочий стан своїх пристроїв. Не варто повністю обмежувати себе в спілкуванні, підтримуйте зв’язок з колегами та керівництвом, адже у Вас є можливість радитись з ними та обговорювати важливі питання.

Не забувайте про відпочинок

Якщо ви працюєте за комп’ютером, обов’язково робіть перерви, давайте очам відпочити. У домашніх умовах є відмінна можливість харчуватися здоровою теплою їжею без поспіху, що тільки підвищить вашу ефективність, тому не пропускайте обід.

Неочевидні плюси

Робота з дому може зблизити Вас з рідними, а також є чудовою можливістю розкрити свій внутрішній потенціал, адже Ви навчитесь виявляти самоконтроль і відповідальність.

З МЦ «Оксфорд Медікал» Ви та Ваші рідні завжди будете в безпеці. Звертайтесь за телефоном (068)7 52 52 52 та (0352) 52 52 .







