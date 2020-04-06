6 квітня: У Монастириському районі 113 осіб інфіковано коронавірусом

Офіційні дані від керівництва оперативного штабу з організації профілактичних і протиепідемічних заходів щодо запобігання занесенню та поширенню коронавірусної інфекції на території району повідомляє заступник голови Монастириської РДА Павло Дронь.

За даними штабу на 20 годину, в Монастириському районі інфікованих коронавірусом – 113 осіб:

м.Монастириська – 64,

с.Швейків – 11,

с.Ковалівка – 11 (1 летальний),

с.Горішня Слобідка – 7,

с.Гончарівка – 5,

с.Долішня Слобідка – 2,

с.Бертники – 2,

с.Григорів – 2,

с.Устя-Зелене – 2,

с.Дубенка – 2,

с.Чехів, с.Коржова, с.Криниця, с.Велеснів, с.Доброводи – 1.

В їх числі медперсоналу – 37 (11 лікарів, 26 медсестер та фельдшерів),

6 дітей, 10 держслужбовців, 3 поліцейські,1 священик, 1 завдитсад, 1 вчитель, 1 рятівник НС, 1 голова ОТГ, 1 сільський староста.

В районі обстежено 563 особи, в т.ч. 235 медиків.

В Монастириському шпиталі перебуває 26 хворих (2 – важкий стан, 24-середній).

В Тернопільській лікарні – 6 (4 – середня, 2 – легка форма).

Решта на самоізоляції (в них легка безсимптомна форма).

З Києва від Фармацевтичної компанії “Елемент здоров”я” сьогодні відправлено на Монастириський районний шпиталь в достатній кількості БАД “Трилумін” для зміцнення імунітету медперсоналу. Отримано також 12 коробів миючих деззасобів.

Завдяки місцевим волонтерам лікарня отримала 600 дефіцитних та необхідних пробірок (без середовища) для забору біоматеріалів на лабаналізи.

Від Бучацьких волонтерів отримано пошиті ними маски.

Велика подяка всім за допомогу від райштабу!