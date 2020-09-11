Гід у твоєму смартфоні. Відтепер подивитись на Тернопіль можна по-новому

Відчути місто зсередини, влаштувати незабутній вікенд та відкрити міста України по-новому. Все це можливо разом із WalQlike – мобільним додатком інтерактивних маршрутів містом. Упродовж літа 2020 смарт-гід WalQlike розширив свої кордони та нарешті завітав з цікавими квест-маршрутами до Тернополя.



В основі роботи мобільного додатку простий алгоритм, доступний для кожного. Перший крок – завантажити безкоштовний додаток на Google Play або App Store.

Другий крок – обрати один із тематичних квестів, що відгукується вашому настрою.

Третій крок – натиснути «розпочати гру». WalQlike проведе вас за руку вздовж найцікавіших локацій міста, кожна з яких містить загадку на кмітливість та коротке резюме з описом місця, цікавою історією, легендою або ж порадою від місцевих.





Інтерактивні екскурсії будуть цікаві не лише туристам, що вперше досліджують місто, а й тутешнім, які б хотіли подивитися на свій рідний осередок під іншим кутом.

Тернопільські квести здивують вас своїм колоритом, загадковістю та буремним історичним минулим міста. Автором квестів у Тернополі є місцевий гід Оксана Ленчук, яка запевняє, що файне місто здатне вразити будь-якого мандрівника, якщо досліджувати його з душею.

Також хочемо зазначити, що WalQlike продовжує розширювати зону свого покриття. Наразі, окрім Тернополя, квести-екскурсії містом доступні в Києві, Одесі, Кам’янці, Чернігові, Львові та Франківську. А вже протягом двох місяців планується запустити туристичні ігри в Дніпрі, Чернівцях та Харкові.

Ініціатива реалізується за підтримки Українського культурного фонду.

































