Рецензія про книгу “Дім Ґуччі”

Пристрасть, світ високої моди, божевілля та пожадливість ‒ ці слова найкраще описують події сенсаційного бестселера “ДімҐуччі”. Багато хто вже бачив однойменну стрічку, яка висвітлює скандали та інтриги родини Ґуччі, але саме книга дає більш об’ємну картину, занурюючи читачів в атмосферу гламуру та напруги, що оточувала цей будинок моди.

Читайте та отримуйте бурхливі емоції ‒ ця книга Сари Гей Форден просякнута інтригою та атмосферою модного світу в останні десятиріччя XX століття. Це видання можна знайти у каталозі національної книжкової платформи “Yakaboo”.

Про Сару Гей Форден

З виходом стрічки “ДімҐуччі” однойменна книга знов стала сенсаційною ‒ мабуть, ще більше, аніж 2001 року, коли вона вперше побачила полиці книгарень. Водночас авторка ‒ Сара Гей Форден ‒ ледь не з перших вуст знає історію легендарних модних брендів.

Сара ‒ американська журналістка та головна редакторка модного журналу L’UNA. Її дослідження сфокусовані на становленні та розвитку визначних будинків моди, колекції яких роками формують не тільки тренди, але й культуру. 15 років життя Сара присвятила висвітленню розвитку італійської модної індустрії, документуючи кожну зміну та кожне гучне рішення.

Про “ДімҐуччі”

Сама книга ‒ це не просто документальний опис життя великого бренду та родини, що його очолювала. “ДімҐуччі” ‒ це історія кохання, зрад, бізнес-інтриг та скандального вбивства, що закінчило епоху сімейного бізнесу для цього будинку моди. Авторка дозволяє зануритися в атмосферу затишних вуличок Мілану, гламуру Нью-Йорка та знайомить нас із культурою, що панувала у минулі роки. Паралельно з описом інтриг та сімейного божевілля, що врешті-решт призвело до вбивства Мауріціо Ґуччі, читач пізнає бурхливий світ високої моди наприкінці XX сторіччя.

При прочитанні здається, ніби ви спостерігаєте за гостросюжетною драмою, але емоції підсилюються кожного разу, коли ви згадуєте, що все це відбувалося насправді: усі зради, розчарування і, звичайно, сенсаційне замовне вбивство.

Ця книга підійде як шанувальникам сучасної моди, так і тим, кому подобаються бурхливі історії. Бо історія цього бренду саме такою і є ‒ бурхливою та неповторною.

Купити цю сенсаційну книгу за актуальною ціною можна на національній книжковій платформі “Yakaboo”. Ви можете замовити доставлення видання Україною або забрати його самостійно у Києві за адресою: м. Київ, вул. Хрещатик, 22, 1 поверх (Головпоштамт). Дізнатися актуальні ціни та наявність примірників у книгарні можна за номером телефону 0(800)-600-505.