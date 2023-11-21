Як правильно розрахувати кредитне навантаження



Кредитне навантаження – це співвідношення платежів за всіма кредитами до доходів людини. Що вище кредитне навантаження, то складніше виплачувати борги. І отримати кредит теж: банки та всі МФО України рідко кредитують позичальників, у яких кілька непогашених позик в інших компаніях.

Розрахунок співвідношення кредитів зі щомісячним доходом

Розрахунок кредитного навантаження також входить в один із методів банківського скорингу. Фінансові установи для розрахунку використовують складні формули, але позичальники можуть зробити це і самостійно.

Загалом 1-2 відкритих кредити не бентежать банки. Вважається нормальним, якщо позичальник віддає за кредитами 30-40% заробітку: така сума не становить більшу частину доходу і з нею буде простіше розлучитися.

Якщо боргове навантаження перевищує 60%, є ризик не виплатити кредит: уявіть, вам доведеться скоротити витрати на особисті потреби більш ніж на половину, і якщо це онлайн кредит без відмови у банку, то ще й на тривалий період.

Щоб дізнатися суму допустимого боргового навантаження, розрахуйте середньомісячний дохід.

Як порахувати середньомісячний дохід

Щоб розрахувати середньомісячний дохід, необхідно скласти всі доходи за останній рік, які можна підтвердити офіційними документами, і суму розділити на 12. Враховувати потрібно не тільки щомісячну зарплату, а й премії, оплату понаднормових, відсотки з депозитів, допомогу та інші доходи.

Графік виплат: як скласти

Під час планування важливо взяти до уваги не тільки суму кредиту, а й графік виплат. Деякі фінансові установи дозволяють проводити оплати в період від декількох днів (в основному на початку місяця), деякі просять здійснювати оплату в конкретний день місяця.

Можливі ситуації, коли графік платежів за кредитом може не збігатися з надходженням грошей на розрахунковий рахунок або в касу компанії. Слід звернути на це увагу: узгодьте з установою графік виплат, який збігатиметься з надходженням зарплати.

Також рекомендуємо обговорювати з кредитором дати виплат: наприклад, якщо у вас зарплата надходить у першій половині місяця, у цих самих датах варто і платити за кредит. Якщо ви берете позику в мікрофінансовій організації, то дату виплат можна вибрати самостійно за допомогою кредитного калькулятора.