За незаконний видобуток вапняку у зоологічному заказнику судитимуть жителя Бережан

Бережанською окружною прокуратурою скеровано до суду обвинувальний акт щодо жителя м. Бережани за фактом незаконного видобування ним корисних копалин загальнодержавного значення на території природно-заповідного фонду (ч. 3 ст. 240 КК України).

За даними слідства, місцевий мешканець, не маючи спеціального дозволу, здійснив незаконний видобуток вапняку на території загальнозоологічного заказника місцевого значення «Звіринець» в межах Шибалинського родовища вапняків, розташованого поблизу гори Лисоня.

Довідково: за незаконний видобуток корисних копалин у заповідній зоні КК України передбачає покарання – позбавлення волі на строк від трьох до шести років.