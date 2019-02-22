В це важко повірити, але буквально вчора сонячна енергетика, і, тим паче її побутове використання в Україні – то було щось футуристичне й неймовірне. Щось, про що кажуть – на «грані фантастики». Проте сьогодні «зелена» сонячна енергія ближче, а ніж може здаватися. Так, наприклад, за допомогою автономних сонячних електростанцій, що пропонує інтернет-магазин Joule, будь хто може не лише зробити свою оселю, дачу, чи то промислову або комерційну нерухомість повністю незалежною від централізованої електромережі, а ще й непогано заробити!

Ідея енергетичної незалежності – як різновид бізнесу

Декілька років тому – у 2015, дивлячись на те, як розвивається сонячна енергетика в Україні, було прийнято спеціальній «зелений тариф». Точніше кажучи, були прийняті відповідні поправки до вже існуючої нормативно-правової бази, яка повинна була сприяти розвитку «зеленої» енергетики та збільшення кількості сонячних електростанцій ще десятиріччя тому.

Але це все – історичні нюанси. Важливіше ж знати те, що держава готова не лише допомагати різнити льотами тим, хто хоче перейти на «зелену» енергетику – вона готова купувати надлишки виробленої енергії сонячними електростанціями. Тобто, фактично, кожен українець може відкрити власну електростанцію! Більш того, є ціла система заощадження для виробників такої електроенергії!

Так, наприклад, держава заплатить більше, якщо надлишок виробленої електроенергії перевищить 30% від її загального виробництва конкретною особою. Також можна суттєво збільшити прибутки, якщо оформитись як юридична особа – хоча це й трішки важче, аніж просто продавати державі надлишок електроенергії як фізична особа.

Важливий нюанс

Варто зауважити, що тарифікація за кількість виробленої електроенергії у національній валюті щоквартально перераховуються відповідно до актуального курсу євро – тобто навіть економічні коливання не дадуть суттєвого впливу на розмір прибутків від такого бізнесу.

Навіть навпаки – враховуючи, що закупівля сонячних панелей у виробника відбувається у доларах, а євро та долар за останні двадцять років лише зміцнюють свої позиції відносно гривні, то стає очевидним, що у довгостроковій перспективі інвестування у «зелену» енергетику дасть феноменальний прибуток.

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