Про сумну звістку повідомляє священик Олексій Філюк.

Сьогодні Лановеччину сколихнула сумна звістка бо перестало битись серце учасника АТО Олександра Цюха. Хлопця , який пройшов жахіття війни, нещодавно одружився і залишалося йому лише порадіти життю і пожити, – пише отець у групі Моя Лановеччина.

Олександр Цюх пройшов пекло війни, отримав контузію, але його серце зупинилось під час буденних справ на мирній території та в передочікуванні найбільшого дива – народження первістка.

Усі обставини смерті чоловіка мають з’ясувати після проведення експертизи. Є ймовірність, що трагедія трапилась унаслідок нанесених йому важких травм, за які ніхто з кривдників так і не поніс покарання.

Зовсім нещодавно він одружився, вони очікували на маленьку крихітку, мріяли народити двох діток, були щасливі та вірили у краще..

Нагадаємо, Олександра Цюху побили у червні 2017 року. Тoгo вечoра 32-річний Oлександр зі свoєю дівчинoю та її пoдругoю стoяв на зупинці грoмадськoгo транспoрту, кoли дo них на автівці під’їхав гурт п’яних чoлoвіків, які пoчали чіплятися дo дівчат. Кoли Oлександр зрoбив зауваження, всі четверo накинулися на бійця та жoрстoкo йoгo пoбили.

У чоловіка була відкрита черепно-мозкова травма, забій склепіння головного мозку з епідуральною та субдуральними гематомами справа, перелом склепіння та основи черепа справа. Чотирьох обвинувачених Михайла Гінду, Миколу Загаєвського, Віталія Замойського та Вадима Скакуна засудили до різних термінів обмеження волі. Проте покарання не відбуватимуть, адже потрапили під Закон про амністію.

Поділіться:











загрузка...