Сергій Надал вимагає в обласної ради віддати приміщення в центрі Тернополя

Приміщення на вул.Медовій, в якому раніше розташовувалася обласна школа мистецтв ім.Герети, досі не передано у власність міста. Про це на сесії Тернопільської міської ради повідомив Сергій Надал – міський голова Тернополя.

Розглядаючи питання про фінансування Тернопільського ліцею 21-спеціалізованої мистецької школи імені Ігоря Герети Тернопільської міської ради Тернопільської області, міський голова запропонував додати звернення до обласної ради щодо передачі приміщення. Адже, при реформуванні обласної мистецької школи, було обіцяно, що приміщення на вул.Медовій перейде з власності області до комунальної власності міста.

– Віддайте приміщення! – резюмував Сергій Надал.

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