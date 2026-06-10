Як тернопільські фермери рахують кожну копійку в полі

Уявіть: тракторист веде МТЗ по полю восьму годину поспіль. Сонце в очі, пилюка, монотонний гул двигуна. На другому кінці поля він трохи відхиляється – і не помічає. Потім ще трохи. До кінця дня крива смуга, пропуск у метр, подвійна обробка на сусідньому рядку. Нічого страшного? Залежить від того, скільки коштують добрива цього сезону.

Тернопільщина: земля годує третину регіону

Тернопільщина – це передусім поля. Більше трьох чвертей усієї площі області зайнято сільськогосподарськими угіддями. Тут понад 800 фермерських господарств, і кожне з них щосезону приймає десятки рішень – що сіяти, коли, чим обробляти. Сільське господарство дає близько 30% валового регіонального продукту. Це не просто статистика – це означає, що від урожаю залежить добробут тисяч тернопільських родин.

Останні два роки видалися непростими. Витрати зросли, дехто з досвідчених механізаторів пішов на фронт, а ринки збуту хитаються. У такій ситуації господарства шукають не дива, а прості речі – що зменшить витрати прямо зараз, без великих вкладень і тривалого навчання персоналу. Одним із таких рішень виявився курсовказівник на трактор.

До речі, щороку під Тернополем проводиться День поля «Агро Тернопіль» – виставка техніки та технологій просто неба. І якщо ще кілька років тому GPS-навігація для трактора була там екзотикою, то тепер це один із найбільш відвідуваних стендів.

Що таке курсовказівник і як він виглядає в кабіні

Якщо коротко – це GPS-пристрій, який показує трактористу, чи він іде рівно. На панелі або кріпленні перед водієм з’являється стрілка або рядок вогників. Відхилився вліво – стрілка вліво. Вирівнявся – стрілка посередині. Нічого складного.

Важливо розуміти: курсовказівник не крутить кермо сам. Це не автопілот. Він просто підказує – і тракторист сам виправляє напрямок. Саме тому такий пристрій набагато дешевший за повноцінну систему автоводіння і ставиться на будь-який трактор без переробок. МТЗ, ХТЗ, John Deere – різниці немає.

Детальніше про те, які моделі бувають і на що звернути увагу при покупці, можна почитати тут: курсовказівник на трактор – огляд від українського виробника з поясненням відмінностей між різними типами пристроїв.

Де конкретно втрачаються гроші без навігації

Коли тракторист іде «на окомір», він неминуче перекриває сусідній рядок – просто щоб не пропустити смугу. Це розумно з точки зору обережності. Але означає, що частина поля отримує подвійну дозу добрив чи хімії. А інша частина – зовсім нічого.

Орієнтовно від 5 до 10% витратних матеріалів йде саме на таке неминуче перекриття. Звучить не страшно, поки не рахуєш у гривнях. При обробці 300-400 гектарів за сезон – це вже відчутні суми. Особливо коли йдеться про дорогі фунгіциди чи рідкі добрива.

Є ще один момент, який рідко беруть до уваги. Рівні рядки – це не лише економія хімії. Восени при збиранні комбайн іде по тих самих слідах. Якщо посів був кривим, збирання теж буде кривим – більше втрат на поворотах, більше часу.

Ситуація Без курсовказівника З курсовказівником Робота вночі або в туман практично неможлива без проблем Перекриття між рядками 15-30 см і більше до 10 см Втома тракториста після зміни висока – постійна концентрація значно менша Початок наступного сезону орієнтири треба ставити знову треки збережено, можна їхати одразу

Проблема, про яку не прийнято говорити вголос

У Тернопільській області, як і по всій Україні, є кадрова проблема на полях. Досвідчені механізатори – ті, що десятиліттями водили трактор «на відчуття» і виходило рівно – пішли боронити країну. Їхніх місць займають молодші, менш досвідчені хлопці. І це нормально, так має бути.

Але ось у чому річ: досвідчений тракторист тримав рядок інтуїтивно. Молодший – ні. Він буде старатися, але втомлюється швидше, орієнтири губить частіше. Курсовказівник у цьому сенсі – не просто зручність, а інструмент, який вирівнює різницю між досвідченим і початківцем.

Господарства, де це зрозуміли, встановили пристрої і перестали переживати за якість обробки незалежно від того, хто сидить за кермом цього тижня.

Рельєф Поділля і чому тут без навігації складніше

Тернопільщина – не рівнина. Подільське плато з його пагорбами, балками і нерівними схилами робить орієнтацію по горизонту майже безглуздою. Там, де поле іде хвилею, навіть хороший механізатор губить лінію – просто тому що орієнтира на горизонті не видно.

Супутниковий сигнал рельєфу не помічає. Пристрій бачить координату і показує відхилення – незалежно від того, чи трактор на горбі, чи у низині, чи повернув за деревним рядком. Саме тому тут, на Тернопільщині, курсовказівник дає більше, ніж на рівнинних полях Полтавщини чи Херсонщини.

Аграрний сезон тут короткий і щільний. Весна, підживлення, захист, збирання – все йде потоком, і вікно для кожної операції вузьке. Кожна зекономлена година роботи в полі рахується. А рівні рядки з першого разу – це не лише естетика, це менше повторних проходів і менше витрат до кінця сезону.