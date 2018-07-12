Енкаведисти висадили в повітря залізничний міст і скинули у Дністер вагони з людьми, – заліщицька трагедія

Напередодні німецько-радянської війни в’язниці НКВД буди переповнені людьми. Під час совєтизації приєднаних до складу СРСР територій Галичини, Волині та Північної Буковини після “визвольних походів” Червоної армії в 1939-1940 роках, більшовицькі каральні органи винищили тисячі українців.

На початку липня 1941 року відбулася сумнозвісна Заліщицька трагедія.

Свідчення про цю подію різняться між собою у зв’язку з тим, що розслідування трагедії відбулося лише після відновлення української незалежності.

Спеціальна комісія при Заліщицькій міській раді і організація “Меморіал” встановили: “На початку війни енкаведисти висадили в повітря залізничний міст і скинули у річку Дністер вагони з людьми”.

Дату трагедії, кількість вагонів, спосіб знищення в’язнів доводиться встановлювати за допомогою доступних архівних матеріалів.

Пропонуємо вам ознайомитися із дослідженням істориків та заліщицьких краєзнавців Антона і Володимира Могилюків. Їхні праці спростовують міфи, пов’язані з цією темою.

До прочитання:

1. Антон Могилюк – Люди повинні знати правду – https://goo.gl/atmEuJ(стаття з Реабілітовані історією. Тернопільська область. Книга друга / Упор.

Бажан О. Г., Гасай Є. О., Гуцал П. З. / Тернопіль: ТзОВ “Терно-граф”,

2012. – 864 с.)

2. Антон Могилюк – Купальська трагедія на заліщицькому мості –https://goo.gl/8vxsTN

3. Антон Могилюк – Дністрянська биківня – https://goo.gl/VE9WRH