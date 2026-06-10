Загальний товарообіг на Тернопільщині склав  856 млн дол. США

За п’ять місяців 2026 року загальний товарообіг на Тернопіллі склав 856 млн дол. США і порівняно із аналогічним періодом 2025 року збільшився на понад 17%. Зокрема, імпортовано товарів на 505 млн дол. США, а обсяги експортних операцій сягнули 351 мільйона американських доларів.

Найбільше товарів за вартістю в область надійшло з Китаю та Польщі – 23% та 20% відповідно, Німеччини – 6%, Швейцарії – 5% та Італії – 5 відсотків. Експорт товарів за вартістю здійснювався до Польщі – 37% усього експорту, а також Італії – 6%, США – 4%, Німеччини, Туреччини по 4 відсотки.

Структура зовнішньої торгівлі Тернопільщини свідчить про збереження традиційних для регіону напрямів експорту та імпорту.

Основу експорту становили продовольчі товари та продукція сільського господарства, частка яких сягнула 44 % від загального обсягу експорту. Водночас 23% експортних поставок припадало на машини, устаткування та транспортні засоби. Частка продукції хімічної промисловості становила 10%, металів та виробів з них – 9%, промислових товарів, дерев’яних меблів, освітлювального обладнання – 8 відсотків.

У структурі імпорту переважали машини, устаткування та транспортні засоби, на які припало 42% вартості ввезених товарів. Ще 31% становила продукція хімічної промисловості. Частка продовольчих товарів та продукції сільського господарства склала 9%, металів та виробів з них – 8%, текстилю, текстильних виробів та взуття – 4 відсотки.