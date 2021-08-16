Як вчити англійську за серіалами

При вивченні англійської мови доводиться “зубрити” багато правил і регулярно заучувати певну кількість нових слів та ідіом. Коли це стає на потік, починаєш думати про те, як краще урізноманітнити заняття і викликати інтерес до того, що робиш через необхідність. Чи можна поєднувати відпочинок з роботою, і одночасно отримувати задоволення від перегляду серіалу і вчити англійську? Відповідь – так, і цей матеріал вам на допомогу.

Репетитор англійської (https://nyschool.org.ua/) радить освоїти базові мовні навички і підготуватися для вивчення мови за допомогою фільмів та серіалів.

Чи можна вивчити англійську за серіалами

Ефективність вивчення іноземної мови за допомогою переглядів улюблених кінострічок вже давно доведена лінгвістами. Так що ви навіть можете вивчати англійську за серіалом Друзі. До плюсів такої методики можна віднести те, що:

ви вчитеся сприймати швидку англійську мову на слух;

словниковий запас поповнюється новою лексикою при перегляді кожної нової серії;

ви слухаєте правильну мову без російського акценту, чого іноді не може гарантувати навіть досвідчений викладач.

З перевагами розібралися, але існують і деякі нюанси.

Як правильно вчити англійську за серіалами і фільмами

На перший погляд здається, що вчити англійську за фільмами дуже просто. Але відзначимо, що приступати до вивчення мови за допомогою перегляду англомовних фільмів в оригіналі безглуздо, якщо у вас немає ніякої теоретичної бази, основного словникового запасу і поняття про те, як працює англійська граматика. Під час перегляду фільму іноземною ви повинні співвідносити почуте з субтитрами, але порядок слів і граматичні конструкції досліджуваного і рідної мови не збігаються. Щоб дійсно зрозуміти, про що йде мова, потрібно вміти систематизувати знання і застосовувати їх на практиці. Тому вивчення англійської за серіалами буде скоріше доброю допоміжною методикою, яка допоможе освоїти мову вже після того, як ви пройдете базовий курс самостійно або з викладачем.

Дізнайтеся про особливості англійської граматики, вивчіть основні правила і найбільш поширену лексику, в тому числі – крилаті фрази. Після цього озбройтесь ноутбуком і навушниками і приступайте до справи, а ми дамо пару корисних порад, які зроблять ваше навчання за серіалами ефективним.

Вибирайте відео з відповідним для вас рівнем мови

Щоб вивчення англійської мови по улюбленим серіалам і фільмам було дійсно продуктивним, краще почати з простого. Спробуйте “пристосуватися” до такого способу навчання на коротких відеороликах на цікаву для вас тематику з простою лексикою, а потім поступово збільшуйте складність і переходьте на дитячі анімовані фільми, серіали, ТВ-шоу.

Лайфхак: сприймати інформацію іноземною набагато простіше, коли ви вже знаєте сюжет кінокартини або попередньо подивилися її рідною мовою.

Не забувайте і про те, що існує американська англійська та британська англійська. Носії мови з Англії та США розмовляють мовою з різним акцентом. Тому, щоб не плутатися в вимові слів, заздалегідь визначитеся, який варіант англійської вам потрібно вивчити в першу чергу, і вибирайте серіали американського або англійського виробництва. Коли ви будете впевнені в тому, що освоїли один варіант вимови, переходьте до вивчення іншого. Але спроби поєднати все відразу приведуть до плутанини.

Щоб вчити англійську за допомогою серіалів, потрібно знайти такі кінострічки, які будуть залучати вас до перегляду. Це здорово мотивує і підвищує інтерес до предмета, а значить прискорює процес навчання і робить його більш продуктивним.

Включайте правильний переклад

Якщо ви тільки почали своє вивчення мови за серіалами, включайте під час їх перегляду подвійні субтитри. Крім того, що ви будете сприймати англійську мову на слух, ви будете бачити на екрані її розшифровку і переклад на російську. В такому випадку дуже цікаво порівнювати художній переклад з оригіналом і запам’ятовувати більше нових іноземних слів.

Якщо ви жодного разу не використали таку функцію, то ось список плеєрів і сервісів, які будуть вам корисні:

Ororo/ru;

KMPlayer;

TVsubtitles.net.

Потім ви все частіше зможете обходитися тільки англійськими субтитрами і незабаром зможете дивитися фільми англійською зовсім без них. Головне – намагатися відключати переклад тоді, коли ви відчуваєте, що в змозі зрозуміти контекст самостійно. Інакше ви зупинитеся на тому рівні мови, який був у вас спочатку, і не зможете навчитися сприймати іноземну мову на слух.

Використовуйте “перемотування” щоб вчити нові слова

Якщо під час перегляду серіалу англійською мовою вам була незрозуміла якась сцена, завжди повертайтеся, щоб переглянути її та розібратися в складній для вас лексиці. Вслухуйтеся в мову і намагайтеся зрозуміти, що говорить той чи інший герой. Якщо таких моментів багато і це сильно заважає перегляду, відзначайте для себе час, на якому вам зустрічалися “неперекладні” сцени. Коли ви додивитеся серію, ви завжди можете повернутися і розібратися з тим, що було незрозуміло. Швидкість відтворення відеоролика можна зменшити, і тоді швидка мова персонажів сповільниться, стане більш розбірливою і легкою для сприйняття.

Нові слова і вирази потрібно виписувати в свій словничок і регулярно повторювати їх. Складайте з ними пропозиції, задавайте питання з їх використанням. Якщо це сталий вираз, подивіться, в яких випадках воно вживається і чи є до нього синонімічні фрази в російській мові. Навмисно пропускати і залишати без уваги нову лексику не можна, інакше вся виконана робота буде марною. А адже перегляд кінострічки в оригіналі – це можливість легко вивчити унікальні англійські вирази, які є тільки в лексиконі носіїв мови і відсутні в простих посібниках та підручниках.

Дивіться серіали з користю і покращуйте свій рівень володіння англійською мовою із задоволенням.