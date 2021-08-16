Володимир П’ятночка: «Баріатрична хірургія дозволяє назавжди позбутися третини і більше зайвої ваги»

– Пане Володимире, чим обумовлене ожиріння і до яких супутніх хвороб воно призводить?

– Ожиріння – це хронічне, генетично обумовлене, небезпечне для життя захворювання, викликане надмірним накопиченням жиру в організмі, що призводить до серйозних медичних, соціальних і економічних наслідків. Небезпека ожиріння полягає в тому, що, крім соціальної дезадаптації і психологічних проблем, ожиріння супроводжується високим ризиком інвалідизаціі пацієнтів працездатного віку і значним скороченням тривалості життя. Це відбувається внаслідок розвитку таких важких супутніх захворювань, як цукровий діабет, артеріальна гіпертензія, синдром обструктивного апное сну, неалкогольний стеатоз печінки, деякі види злоякісних пухлин, жовчнокам’яна хвороба, ураження опорно-рухового апарата, атеросклероз, безпліддя та інші, адекватне лікування яких не можливе без корекції маси тіла.

– При вираженому ожирінні, коли терапевтичні методи допомогти вже не можуть, які є ефективні способи позбутися від зайвої маси тіла?

– Найперше – це баріатрична хірургія. В ході хірургічної операції зменшується об’єм шлунка або протяжність тонкого кишечника, що дозволяє досягати почуття насичення від меншої кількості з’їденої їжі. Відповідно зменшується кількість засвоєних калорій в організмі. Наступним результатом проведених операцій, що приводить до зниження ваги, є зміна смакових переваг і раціону харчування. Завдяки цьому будь-яка баріатрична операція приводить до зниження маси тіла, стабілізації супутніх хронічних захворювань, пов’язаних з порушенням обміну речовин. Вирівнюються рівні ліпідів крові, що уповільнює розвиток атеросклерозу. Усе це покращує якість життя наших пацієнтів і збільшує його тривалість.

– Якщо говорити по-простому, скільки зайвої ваги можна позбутися після такої операції?

– Баріатрична хірургія дозволяє назавжди позбутися третини і більше зайвої ваги. Довгострокові дослідження показали, що у прооперованих у зв’язку з ожирінням пацієнтів стабільна маса тіла на 27% менша, ніж серед тих, кому оперативне втручання не проводилось.

Позбавлення від зайвої маси тіла, крім втрати ваги, несе в собі ще ряд позитивних моментів, серед яких: стабілізація артеріального тиску і роботи серцево-судинної системи в цілому; нормалізація біохімічних показників крові; уповільнення атеросклерозу; корекція стану у хворих на діабет другого типу; нормалізація навантаження на опорно-руховий апарат, що особливо актуально для жінок у менопаузі, коли зростає ризик остеопорозу і поразок суглобів.

– Яким людям з надлишковою вагою Ви б рекомендували хірургічне лікування у першу чергу?

– З індексом маси тіла (ІМТ) понад 40 кг/м2, а також при ІМТ в інтервалі від 35 до 40 кг/м2, при наявності супутніх захворювань або метаболічних порушень, а також серйозних проблем психологічного і соціально-побутового характеру, зумовлених ожирінням.

– А які є види лікування ожиріння і хто їх визначає?

– Тип оперативного втручання визначає хірург, опираючись на дані індексу маси тіла, наявності супутніх захворювань і обов’язково враховуючи побажання самого пацієнта. Баріатричні операційні втручання виконуються у віці від 18 до 60 років, їх є кілька типів.

Ендоскопічне лікування із застосуванням внутрішньошлункових балонів доцільно пропонувати особам із помірно вираженим ожирінням (ІМТ від 30 до 40 кг/м2) у комплексі консервативної терапії. При морбідному ожирінні лікування із застосуванням балона не є рівноцінною альтернативою хірургічним методикам.

При біліопанкреатичному шунтуванні (БПШ) в модифікації Scopinaro проводиться дистальна резекція шлунка, а також дозована реконструкція тонкої кишки з метою селективної мальабсорбції жирів і крохмалів. БПШ в модифікації Hess-Marceau включає подовжню субтотальну резекцію шлунка до обсягу 100-150 мл із збереженням воротаря, при цьому накладається анастомоз між клубовою кишкою і початковим відділом 12-палої кишки. При всіх видах БПШ жовч і сік підшлункової залози відводяться в термінальну частину клубової кишки і на цьому рівні включаються у травний процес. БПШ забезпечує значну і найбільш стабільну втрату маси тіла (в середньому на рівні 70-80% від доопераційного надлишку МТ) при вільному режимі харчування.

Рукавна гастректомія є новим сучасним способом хірургічного лікування ожиріння. Принцип операції полягає у зменшенні обсягу шлунка за рахунок усунення так званої великої кривизни, що призводить до зміни форми шлунка спочатку з мішкоподібної в трубчасту. Обсяг таким чином зменшеного шлунка знаходиться в діапазоні від 80 до 180 мл. Результатом є значне зниження кількості споживаної їжі. У видаленій частині шлунка знаходиться зона продукції так званих «гормонів голоду», які у звичайних умовах діють на центральну нервову систему, викликаючи почуття голоду. Видалення даної ендокринної ділянки шлунка разом із зменшенням його об’єму дозволяє згодом пацієнтам ефективно втрачати вагу без істотного почуття голоду.

– А чи є протипоказання до хірургічного лікування ожиріння?

– Так. Це супутні захворювання в стадії декомпенсації, алкоголізм, наркоманія, психічні розлади, загострення захворювань шлунково-кишкового тракту, вагітність.

– Українці, особливо жінки після пологів, мають таку проблему, як деформований живіт, розтяжки тощо. Що їм порадите?

– Є два способи, щоби цього позбутися: дерматоліпектомія – усунення відвислого або великого живота, та ліпосакція – видалення надлишків жирової тканини.

Дерматоліпектомія дозволяє не тільки зменшити обсяг підшкірно-жирового «фартуха», а й скоригувати деформовані контури живота, прибрати розтяжки і надлишки шкіри.

Показання до ліпосакції одне – коли неможливо досягти бажаних контурів фігури іншими способами.

Причиною проблемної фігури може бути зміна гормонального статусу після вагітності і пологів, різні проблеми зі здоров’ям, спадкова схильність тощо. Суб’єктивні же причини можна перераховувати безкінечно.

Що стосується безпеки операції, то вона, безумовно, залежить від загального стану здоров’я пацієнтів. Ліпосакція проводиться виключно після ретельного передопераційного обстеження, яке може виявити можливі протипоказання.

Максимально виразний і естетично значущий результат досяжний при локальних, чітко розмежованих надлишках обсягу підшкірно-жирової клітковини і хорошому тонусі шкіри. Головне – бажання людини знайти гарну фігуру і чітке розуміння того, який результат буде отримано.

– А як пацієнти переносять період реабілітації після подібних операцій?

– Досить комфортно. Безумовно, хворобливість і набряклість у зоні операції є, але це не той стан, який може обмежити пацієнта в його повсякденному житті. Після операції необхідно носити компресійну білизну. Також рекомендуються фізіотерапія і лімфодренажний масаж.

Ліпосакція не має на меті корекції ваги. Вона дозволяє скорегувати проблемні зони фігури. А її результат – стимул до підтримки отриманих форм здоровим способом життя.



