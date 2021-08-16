13 серпня у Києві відбувся традиційний RED х ЛУН summer camp для спільноти девелоперів зі всієї України – щорічний захід, де обговорюють актуальну інформацію про девелопмент і маркетинг житла. Участь у Всеукраїнському форумі взяли також і представники Компанії Креатор-Буд.

Головна наскрізна тема заходу для девелоперів: Як і де хоче жити сучасний споживач? Що треба зробити, щоб він обрав саме ваш ЖК?

Цьогорічний RED х ЛУН summer camp відвідало понад 250 девелоперів з різних областей України. Вперше – це був новий формат Всеукраїнського форуму- learn+ network+ relax, який поєднав частину з виступами спікерів і релакс тайм де усі учасники заходу мали можливість дружньому форматі поспілкуватись з колегами з різних регіонів нашої держави.

RED Community та ЛУН, які організували захід, подбали про те, аби теми були актуальними, а спікери – цікавими. Говорили про ринок нового житла: куди рухатись і що планувати, як боротися за першість у сучасних умовах на будівельному ринку, про тренди ринку нового житла, бренд-стратегії, стратегії продажів, формули продажів, як створювати в ЖК оточення, де люди хотіли б жити, як боротися за першість у сучасних умовах, як вирізнити житлові комплекси серед сотень інших, про еко-системи міст.

Серед спікерів всеукраїнського заходу RED х ЛУН summer camp цьогоріч були директори з продажів провідних Всеукраїнських будівельних компаній, відомі блогери, бізнес-девелопери – Вадим Марценко , Віктор Забоєнко, Сергій Нагорний, Жанна Ржанова, Костянтин Ковшеватський, Тетяна Шульга. Андрій Міма, Максим Бахматов, Сергій Пилипенко, Анна Лаєвська, василь Верга, Роман Савченко, Дар’я Кухаренко, Олександр Присяжнюк та інші.

Наступну зустріч девелоперів України у Києві організатори планують восени.