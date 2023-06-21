Як вибирати іграшки на коляску для немовлят?

З наймолодшого віку діти активно пізнають світ, люблять роздивлятись усе, що їх оточує, вчитись нового. Вони з цікавістю розглядають маму, рідних і всі предмети навколо, коли знаходяться у дорослих на руках. В ліжечку чи в колясці швидко набридає лежати, адже там нецікаво. Щоб зацікавити немовля на прогулянках, слід використовувати іграшки на коляску, які можна придбати в інтернет-магазині Avtokrisla.com. Консультанти допоможуть підібрати якісний варіант під ваш бюджет та побажання.

Види іграшок на коляску

Вся продукція цієї категорії призначена для того, щоб зацікавити та зайняти дитину, коли вона знаходиться не на руках у мами. Вони допомагають пізнавати світ, розвивати сенсорику, дрібну моторику, логіку. Для немовлят призначені наступні види іграшок на коляску:

мобілі та прищіпки (можуть бути зі звуковим супроводом або без нього);

спіральки, пружинки, тягучки;

розтяжки;

універсальні з різноманітними брязкальцями, дзвіночками.

Вироби можуть бути виконані з різних матеріалів: пластику, дерева, текстилю. Найбільш екологічними вважаються вироби з дерева. Текстиль зручний тим, що його можна прати в пральній машині, а м’якість вибору виключає ризик травмування дитини.

Особливості вибору іграшок на коляску

При виборі слід звернути увагу на наявність різноманітних функцій. Дітям набагато цікавіше розглядати та брати в руки предмети, які при цьому співають, мигають, дзвенять, вібрують. Якщо ціллю іграшки є заспокоєння та заколисування, ідеальним варіантом стане мобіль з набором колискових мелодій.

Також важливим аспектом є якість та екологічність матеріалів. В жодному разі не варто купувати малюку виріб, який має сторонній запах, погані шви, ненадійне кріплення. Це все може нашкодити здоров’ю, а іноді навіть життю дитини. Те саме стосується іграшок з дрібними деталями, щілинами, в які малюк може запхати пальчика та поранитись.

Купуючи іграшку в коляску, варто перевірити її привабливість. Вона повинна мати яскраві кольори (але в жодному разі не кислотні, які шкодять зору), цікаві візерунки, малюнки, матеріали різних фактур.

Якщо таку покупку ви здійснюєте вперше для своєї дитини чи на подарунок, варто проконсультуватись з менеджером магазину. Він допоможе визначитись з вибором відповідно до віку дитини та побажань щодо зовнішнього вигляду іграшки, наявності спеціальних функцій.