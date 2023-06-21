Прокурори вимагають конфіскувати землю в росіянина на Тернопільщині

Прокурори Кременецької окружної прокуратури у суді вимагають конфіскувати землі у громадянина РФ вартістю понад 300 тис грн

Кременецька окружна прокуратура звернулася до Збаразького районного суду із позовом в інтересах держави про примусове припинення власності, шляхом конфіскації, 3 земельних ділянок сільськогосподарського призначення загальною площею майже 2 га вартістю понад 300 тис грн, які належать громадянину держави-агресора.

Прокурорами встановлено, що громадянин РФ, успадкувавши земельні ділянки на території Вишнівецької ТГ, не відчужив їх упродовж року з часу набуття права власності, порушивши вимоги Земельного кодексу України.

Такі дії є підставою для примусового припинення права власності на земельні ділянки.

Збаразький районний суд відкрив провадження за позовом прокуратури.

Довідково: органами обласної прокуратури в поточному році до суду пред’явлено 9 позовів про конфіскацію громадян росії та білорусі 26 земельних ділянок загальною площею 26,45 га вартістю понад 1 млн грн.

Судами розглянуто та задоволено 4 позови про конфіскацію 9 земельних ділянок загальною площею понад 7,44 га. У провадженні судів перебуває 5 позовів стосовно 17 земельних ділянок площею понад 19 га.