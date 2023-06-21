На Тернопільщині судили чоловіка, що відмовився від мобілізації

У Тернопільській області до півтора роки умовного терміну засудили чоловіка, який відмовився від мобілізації під час воєнного стану. Про це йдеться у вироку Бучацького райсуду, пишуть Тернопільські події.

За даними суду, чоловік у червні 2022 року був визнаний придатним до служби та 24 серпня 2022 року повинен був прибути до військової частини, але відмовився це робити.

Чоловік вину у вчиненні інкримінованого йому кримінального правопорушення визнав повністю, погодився з усіма доказами, зібраними в справі в ході досудового слідства, які підтверджують його вину згідно пред`явленого обвинувачення, відмовився від їх дослідження під час судового розгляду.

Пояснив, що після оголошення воєнного стану в країні він добровільно прибув до військкомату та отримав повістку, після чого його було направлено до навчального центру в м. Житомир, звідки його завернули через фізичні якості. За результатами проходження ним позаштатної ВЛК ТВЧРТЦК та СП, його визнано придатним до військової служби. По прибуттю з м. Житомир, він повторно отримав бойову повістку, проте на визначену дату 24.08.2022 не прибув, оскільки, перебуваючи в навчальному центрі в м. Житомир, бачив, як відбувається підготовка військових та побоявся. Просить суворо його не карати.

Суд засудив його до півтора роки обмеження волі.