Яку сумку придбати у 2024 році: трендові бренди та їх моделі

Жіноча сумка – не просто функціональний аксесуар. Це невід’ємна частина образу, яка підкреслює стиль та неповторність власниці. Тому в гардеробі багатьох жінок присутня брендова сумка, що асоціюється з престижем, якістю та ексклюзивністю. Кожен сезон відомі модні дома представляють нові колекції, в яких об’єднані останні тренди та особливий стиль. Ми хочемо розповісти, що буде актуально у наступному році.

Італійські сумки – строга елегантність та шик

Багато торгових марок, під якими виготовляють жіночі сумки, родом з Італії. Але стати відомими на весь світ вдається далеко не всім. Якщо ви хочете, щоб будь-який образ виглядав стильно, пропонуємо звернути увагу на продукцію наступних брендів.

Liu Jo

Сумки преміум-класу, в яких успішно поєднані лаконічний дизайн та витонченість. Колекції бренду представлені вишуканими клатчами, зручними крос-боді та цікавими тоутами з різною фактурою. Характерною рисою сумок Liu Jo є металеві елементи та акценти зі шкіри, що надають кожній моделі елегантність.

Фото: rechi.ua. Чорна сумка Liu Jo з логотипом на клапані

Tosca Blu

Аксесуари Tosca Blu славляться італійським шиком та увагою до деталей. Вони представлені у різних стилях, від класичних клатчів до ультрамодних рюкзаків. Завдяки вишуканому дизайну та оригінальній фурнітурі сумки цього бренду є ідеальним рішенням для жінок, які цінують витончені речі без зайвих деталей.

Фото: rechi.ua. Чорна сумка Tosca Blu з тисненням кроко

Twin-Set

Бренд відомий модними та практичними сумками, які є універсальним аксесуаром. Достатньо подивитися колекції, наприклад, на https://www.rechi.ua/uk/, щоб переконатися у тому, що вони легко вписуються в стилістичні концепції різних аутфітів. Найбільшою популярністю користуються оригінальні клатчі, яскраві шопери, ділові моделі з виразними деталями.

Фото: rechi.ua. Подвійна сумка Twin-Set Together коричневого кольору

Сумки з Америки – інновації та сучасність

Американські виробники сумок більше орієнтуються на сучасні тренди та не бояться експериментувати. Завдяки цьому їх аксесуари займають особливе місце у гардеробі жінок різного віку.

Guess

Бренд, який завжди слідує за останніми модними течіями. Сумки цієї ТМ відрізняються оригінальними принтами, стильними деталями, фактурними поверхнями та сміливими кольорами. У дизайнерських колекціях представлені моделі, які підкреслюють індивідуальність – від мініатюрних крос-боді до великих хобо.

Фото: rechi.ua. Чорна сумка Guess Tullia з тисненням під рептилію

Michael Kors

У світі сумок Michael Kors уособлює лаконічність та класику. Асортимент модного дому включає іконічні моделі з логотипом бренду та впізнаваними деталями (оригінальними ремінцями, брендовим тисненням). Також помітними елементами аксесуарів є вишукані ланцюжки та декор з металу.

Фото: rechi.ua. Маленька сумка Michael Kors Mila чорного кольору

У колекціях цих торгових марок кожна жінка обов’язково знайде сумку, яка відповідає її вимогам та смаку.