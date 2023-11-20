21:51 | 20.11.2023
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У Чорткові водій автомобіля збив дитину та втік з місця ДТП

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розшук, зникла

Десятирічну дівчинку з тілесними ушкодженнями привіз до лікарні місцевий житель. Чоловік побачив, що дитину збив водій буса і після цього втік.

На місце події виїхала слідчо-оперативна група Чортківського райвідділу поліції. Поліцейські встановили, що аварія трапилася близько 18 години у місті Чорткові, поблизу автостанції. Водій невідомого транспортного засобу покинув місце події.

Тривають розшукові заходи для встановлення особи керманича.

Поліцейські просять відгукнутися свідків та очевидців події, зателефонувавши на лінію 102.

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