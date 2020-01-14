“Запали різдвяну зірку”: День чудес для дітей у Тернополі

У відомому у нашому місті клубі “Промінчики” вже протягом багатьох років існує чудова традиція: закінчувати цикл новорічно-різдвяних свят Днем чудес, присвяченим одному з найчарівніших свят року – Різдву Христову!



Цього року в “Промінчиках” підготували новий сценарій «ЗАПАЛИ РІЗДВЯНУ ЗІРКУ». На дітей чекає дуже важлива місія: запалити різдвяну зірку, яку загасив чорт. А для цього потрібно зібрати 8 символів Різдва і виконати усі завдання Ангела.



Діти опиняться у справжній різдвяній казці:

– зроблять чудові прикраси на ялинку;

зліплять сніговика,

пройдуть лабіринт дзвіночків,

створять підсвічник з солоного тіста для різдвяної свічки,

послухають при свічках різдвяну казку від Ангела, подивляться історію про народження Ісуса – театр тіней, спечуть різдвяне печиво з новорічними побажаннями, потанцюють разом з Ангелом…



Тривалість – 2 години.



Кожна дитина отримає на святі подарунок. В кінці свята – пригощання (печиво і узвар).



Дрес-код – вишиванка.



Новорічно-різдвяні свята – це час справжнього дива і чарівної казки. Подаруйте це диво своїй дитині! Забронюйте їй місце на День чудес.

Телефонуйте за більш детальною інформацією: 067-353-1432.