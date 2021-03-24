Зачем нужны пожарные извещатели? Повествует интернет-магазин «Охранные системы»

В современном мире созданы все условия, благодаря которым можно избежать возникновение пожара. Но из-за того, что многие игнорируют элементарные правила безопасности и не оснащают свои дома, офисы или организации специальным противопожарным оборудованием, такая проблема все еще остается актуальной.

Предотвратить распространение огня и вовремя эвакуировать людей в случае реального пожара помогут пожарные извещатели. Именно они являются одним из наиболее важных элементов системы пожарной сигнализации. Правильно подобрать модель устройства поможет интернет-магазин «Охранные системы».

3 основные причины приобрести пожарные извещатели

Отдавая деньги за определенный товар, каждый покупатель желает понимать за что именно он платит и что в итоге получит. Современные пожарные извещатели порадуют вас своей работой, если вы цените:

Эффективность приборов. Такое приобретение поможет в максимально сжатые сроки обнаружить малейшие признаки пожара. Благодаря такой особенности вы сможете своевременно найти очаг возгорания и пресечь распространение огня на ранних этапах.

Практичность. Такое устройство особенно устойчиво к разным видам внешних воздействий. Благодаря новейшим разработкам возникновение ложных тревог минимизируется и поэтому пользователь будет оповещен только о реальной, а не мнимой угрозе.

Долговечность. Качественное оборудование порадует многолетней службой даже при жестких условиях эксплуатации.

На что обратить внимание при выборе?

Если вы желаете не прогадать с приобретением, то стоит следовать следующим рекомендациям:

Подберите тот тип подключения, который вам подходит. Выделяют проводные и беспроводные модели. К преимуществам первого вида относят его доступность. Основные минусы такого выбора – это трудоемкий и часто дорогостоящий монтаж. Беспроводные модели отличаются простотой установки и удобством размещения. К их минусам относят то, что стоимость таких устройств выше проводных аналогов.

Ответственно подходите к выбору звукового сигнала. Вы должны хорошо его слышать, но вместе с тем звук не должен быть травмирующим для вашего слуха.

Заранее определитесь с тем, какой вид датчика вы планируете покупать. Выделяют тепловые, дымовые, газовые и водные разновидности. Каждая из них имеет свои особенности и преимущества.

Как не прогадать с видом пожарного извещателя?

Рассмотрим положительные стороны наиболее популярных видов:

Тепловые модели. Они пользуются популярностью на рынке уже много лет. Спрос на них обусловлен тем, что этот вид абсолютно нечувствительный к разным помехам, а также к воздействию пыли или влаги. Кроме того, стоимость этой модели приятно удивит покупателя.

Дымовые разновидности. Такие датчики способны обнаруживать пожар по возникновению частиц дыма. Они практичны и долговечны, поэтому часто устанавливаются не только в жилых, но и в общественных зданиях. К минусам такого датчика относят то, что если загорятся газы, то он не отреагирует на это, ведь дыма не будет.

К сожалению, безупречный датчик еще не был создан, поэтому лучшим способом обезопасить себя будет установка нескольких типов извещателей в одном помещении. Каждый из них проявит реакцию на разные признаки пожара и тогда вы точно сможете вовремя его потушить и спастись. Не откладывайте приобретение пожарных извещателей в дальний ящик и заказывайте их уже в ближайшее время, а интернет-магазин «Охранные системы» проконсультирует обо всех тонкостях выбора.