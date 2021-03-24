Петра Гадза вдруге обрали головою Наглядової ради тернопільського медуніверситету
Для Петра Івановича це – друга каденція на посаді голови Наглядової ради ТНМУ.
Ректор Тернопільського національного медичного університету, професор Михайло Корда каже, попередні п’ять років Петро Гадз зарекомендував себе як вправний очільник ради.
– Петро Іванович вже одну п’ятирічну каденцію у нас відпрацював дуже добре. Він вміло організовував роботу й дбав про розвиток університету. Наголошу, що голову Наглядової ради обирає не університет, це – не моя рекомендація, а незалежне рішення усіх членів ради. Вони – самодостатні люди, успішні академіки, головні лікарі, начальники департаментів Кабінету Міністрів України. Впевнений, що в такому складі Наглядова Рада ТНМУ та наш колектив допоможуть університету досягати нових висот упродовж наступних п’яти років, – зазначив Михайло Корда.
Новообраний голова Наглядової ради медуніверситету Петро Гадз наголосив на тому, що ТНМУ зміцнює міжнародний імідж України.
– Дякую членам Наглядової ради за висловлену довіру. Для мене честь бути долученим до діяльності ТНМУ. Сьогодні це – один з кращих навчальних закладів не лише в Україні, а й за її межами. Найкраще підтвердження цього звання – велика кількість українських й іноземних студентів, які приїхали до Тернополя задля того, щоб здобути якісну медичну освіту. Всі ми чудово розуміємо, що професія лікаря є однією з найважливіших та найзатребуваніших у цей непростий час. Як голова Наглядової ради університету можу з впевненістю сказати, що ми наполегливо працюватимемо для того, аби наші майбутні медики та усі, хто вирішив присвятити життя порятунку людей, мали все більше можливостей для розвитку й самореалізації у стінах ТНМУ, – підкреслив Петро Гадз.
До складу Наглядової ради Тернопільського національного медичного університету імені І.Горбачевського, окрім Петра Гадза, також увійшли:
Цимбалюк Віталій Іванович – президент Національної академії медичних наук України;
Лазоришинець Василь Васильович – директор Національного інституту серцево-судинної хірургії імені Миколи Амосова;
Надал Сергій Віталійович – міський голова Тернополя;
Шкробот Володимир Васильович – генеральний директор Комунального некомерційного підприємства «Тернопільська обласна клінічна психоневрологічна лікарня»;
Овчарук Віктор Вікторович – генеральний директор Комунального некомерційного підприємства «Тернопільський обласний клінічний перинатальний центр «Мати і дитина» Тернопільської обласної ради;
Коблош Віталій Володимирович – директор Департаменту гуманітарної та соціальної політики Секретаріату Кабінету Міністрів України;
Барг Войцех – завідувач кафедри і клініки внутрішніх хвороб, пульмонології та алергології Вроцлавського медичного університету імені Пястув Шльонських (Польща);
Іванишин Володимир Васильович – ректор Подільського державного аграрно-технічного університету.
Наглядова рада є органом громадського контролю, який спрямовує зусилля на створення умов для розв’язання перспективних завдань розвитку університету, залучення фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності та здійснення контролю за їх використанням, налагодження співробітництва з іншими вищими навчальними закладами.