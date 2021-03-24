Де і навіщо робити УЗД?
Ультразвукова діагностика – це високоточний інструмент дослідження, який використовується для обстеження внутрішніх органів, для фіксації їх розміру, функції, структури і різних патологічних пошкоджень.
Види УЗД
В медичному центрі «Оксфорд Медікал» в Тернополі процедура проводиться на сучасному обладнанні ультразвукової діагностики, яке дозволяє якісно обстежити:
- органи черевної порожнини;
- щитовидну залозу;
- молочні залози;
- органи малого таза;
- судини шиї та голови;
- серце;
- суглоби;
- нирки і сечовий міхур;
- передміхурову залозу, насінні пухирці, насіннєві канати і яєчка.
Чи безпечно УЗД?
УЗД – абсолютно нешкідлива процедура, адже не несе променевого навантаження на організм, її використовують як для вагітних жінок, так і для діток від народження.
Де можна пройти УЗД в Тернополі?
В медичному центрі «Оксфорд Медікал» Ви можете пройти УЗД будь-якої частини організму і отримати достовірний результат, який допоможе зберегти Ваше здоров’я і запобігти можливому захворюванню.
Чому саме «Оксфорд Медікал»?
Основні переваги медичного центру:
- висококваліфіковані лікарі з багатим досвідом;
- високоякісне обладнання та сучасні методи лікування;
- високі стандарти обслуговування;
- індивідуальний підхід до кожного пацієнта;
- помірні ціни;
- можливість запису на зручний для Вас час, адже медичний центр працює щодня!
Записуйтесь на УЗД в медичний центр «Оксфорд Медікал» у Тернополі за номером (0352) 52-52-52; (068) 752 52 52.