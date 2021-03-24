Де і навіщо робити УЗД?

Ультразвукова діагностика – це високоточний інструмент дослідження, який використовується для обстеження внутрішніх органів, для фіксації їх розміру, функції, структури і різних патологічних пошкоджень.

Види УЗД

В медичному центрі «Оксфорд Медікал» в Тернополі процедура проводиться на сучасному обладнанні ультразвукової діагностики, яке дозволяє якісно обстежити:

органи черевної порожнини;

щитовидну залозу;

молочні залози ;

органи малого таза;

судини шиї та голови;

серце;

суглоби;

нирки і сечовий міхур;

передміхурову залозу, насінні пухирці, насіннєві канати і яєчка.

Чи безпечно УЗД?

УЗД – абсолютно нешкідлива процедура, адже не несе променевого навантаження на організм, її використовують як для вагітних жінок, так і для діток від народження.

Де можна пройти УЗД в Тернополі?

В медичному центрі «Оксфорд Медікал» Ви можете пройти УЗД будь-якої частини організму і отримати достовірний результат, який допоможе зберегти Ваше здоров’я і запобігти можливому захворюванню.

Чому саме «Оксфорд Медікал»?

Основні переваги медичного центру:

висококваліфіковані лікарі з багатим досвідом;

високоякісне обладнання та сучасні методи лікування;

високі стандарти обслуговування;

індивідуальний підхід до кожного пацієнта;

помірні ціни;

можливість запису на зручний для Вас час, адже медичний центр працює щодня!







Записуйтесь на УЗД в медичний центр «Оксфорд Медікал» у Тернополі за номером (0352) 52-52-52; (068) 752 52 52.





