12:54 | 24.03.2021
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Бізнес-Погляд 

Де і навіщо робити УЗД?

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Ультразвукова діагностика – це високоточний інструмент дослідження, який використовується для обстеження внутрішніх органів, для фіксації їх розміру, функції, структури і різних патологічних пошкоджень.

Види УЗД

В медичному центрі «Оксфорд Медікал» в Тернополі процедура проводиться на сучасному обладнанні ультразвукової діагностики, яке дозволяє якісно обстежити:

  • органи черевної порожнини;
  • щитовидну залозу;
  • молочні залози;
  • органи малого таза;
  • судини шиї та голови;
  • серце;
  • суглоби;
  • нирки і сечовий міхур;
  • передміхурову залозу, насінні пухирці, насіннєві канати і яєчка.  

 

Чи безпечно УЗД?

 

УЗД – абсолютно нешкідлива процедура, адже не несе променевого навантаження на організм, її використовують як для вагітних жінок, так і для діток від народження.

 

Де можна пройти УЗД в Тернополі?

В медичному центрі «Оксфорд Медікал» Ви можете пройти УЗД будь-якої частини організму і отримати достовірний результат, який допоможе зберегти Ваше здоров’я і запобігти можливому захворюванню.

Чому саме «Оксфорд Медікал»?

Основні переваги медичного центру:

  • висококваліфіковані лікарі з багатим досвідом;
  • високоякісне обладнання та сучасні методи лікування;
  • високі стандарти обслуговування;
  • індивідуальний підхід до кожного пацієнта;
  • помірні ціни;
  • можливість запису на зручний для Вас час, адже медичний центр працює щодня!



Записуйтесь на УЗД в медичний центр «Оксфорд Медікал» у Тернополі  за номером (0352) 52-52-52; (068) 752 52 52.



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