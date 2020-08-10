Захворювання очей 21 століття. Що варто знати аби вберегти себе?

Синдром сухого ока: все про захворювання

Синдром «сухого ока» (ССО) виявляють у мільйонів людей по всьому світу. Майже половина всіх звернень до офтальмологів викликана саме цією проблемою, і число людей з цим діагнозом тільки зростає. За останні 30 років ССО стали виявляти в 4,5 рази частіше, ніж раніше. Чому?

Щоб розібратися в цьому, потрібно зрозуміти, що таке синдром «сухого ока» і які причини провокують його розвиток.

Синдром «сухого ока», або, по-науковому, сухий кератокон’юнктивіт, виникає при «висиханні» поверхні рогівки внаслідок порушення стабільності слізної плівки. Слізну плівку виробляють наші слізні залози. Вона покриває собою рогівку і кон’юнктиву ока, живить їх і захищає. У нормі кожен раз, коли ми моргаємо, слізна плівка оновлюється. Але з огляду на безліч причин вироблення слізної плівки може порушуватися, а її якість – погіршуватися, тоді наші очі не отримують достатньо зволоження і розвивається синдром «сухого ока».

Причин, які провокують недолік слізної плівки, досить багато.

Основні з них:

Вік 50+. Вікові зміни зачіпають всі системи організму, позначаються вони і на роботі слізних залоз, викликаючи сухість очей. Сухе повітря. Кондиціонери та централізоване опалення – всі ці блага сучасної цивілізації сушать повітря і знижують стабільність слізної плівки, що провокує розвиток синдрому «сухого ока»; Гормональні зміни. Менопауза практично для кожної другої жінки стає провокатором розвитку ССО. Виною всьому зміна рівня статевих стероїдних гормонів – естрогенів, андрогенів і прогестерону. Ці ж гормони впливають на функціонування слізних залоз, мейбомієвих залоз, залізистих клітин кон’юнктиви. Тому, до речі, прийом оральних контрацептивів теж є фактором розвитку синдрому «сухого ока»; Контактні лінзи. Постійне використання лінз призводить до зменшення обсягу сліз на поверхні ока і, як наслідок, до сухості очей; Комп’ютери, планшети і смартфони. Всі ці пристрої привчили нас поглинати великі обсяги інформації. Картинки на екранах так швидко змінюють один одного, що ми несвідомо забуваємо моргати. Рогівка не отримує вологи і швидше сохне; Операції на очах, наприклад, лазерна корекція зору; Постійне використання очних крапель, що містять консерванти. Наприклад, бета-блокаторів при глаукомі або кортикостероїдів при інших захворюваннях очей; Погане харчування і авітаміноз; Використання неякісної косметики.

До причин, що провокує розвиток синдрому «сухого ока», можна також віднести прийом деяких медикаментів (антидепресантів, транквілізаторів), вплив зовнішніх подразників, наприклад, вітру або ультрафіолету, недотримання правил гігієни для очей, запальні захворювання повік (блефарит) і багато іншого.

Симптоми синдрому «сухого ока»

Основні симптоми, характерні для синдрому «сухого ока»:

відчуття сухості в очах;

печіння;

сльозотеча (особливо при вітрі і морозі);

світлобоязнь;

почервоніння очей;

відчуття стороннього тіла, піску в очах;

затуманення зору.

При появі перших симптомів варто одразу звернутись до лікаря-офтальмолога. Спеціаліст МЦ «Оксфорд Медікал» вчасно виявить, і при необхідності складе програму ефективного лікування.

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