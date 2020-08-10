11:59 | 10.08.2020
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У Тернопільській області від ускладнень COVID-19 помер 36-річний чоловік

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свічка,

У Тернопільській області від початку епідемії через  COVID-19 померло 43 людини. Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

10 серпня помер 36-річний мешканець с. Івачів Горішній Тернопільського району.

Нагадаємо, станом на 10 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3324 випадках діагноз лабораторно підтверджений (3045 випадків – дорослі, 279 випадків – діти), з них 43 летальних. Видужало 2100 осіб.

 

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