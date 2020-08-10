У Тернопільській області від ускладнень COVID-19 помер 36-річний чоловік

У Тернопільській області від початку епідемії через COVID-19 померло 43 людини. Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

10 серпня помер 36-річний мешканець с. Івачів Горішній Тернопільського району.

Нагадаємо, станом на 10 серпня 2020 року в Тернопільській області за результатами досліджень методом ПЛР – у 3324 випадках діагноз лабораторно підтверджений (3045 випадків – дорослі, 279 випадків – діти), з них 43 летальних. Видужало 2100 осіб.