Зберігання вантажних шин між сезонами: умови складу, штабелювання та терміни придатності

Автопарк, що має власний склад шин, отримує помітну перевагу: заміна відбувається без очікування поставки, а закупівлю можна робити в сезон вигідних цін. Проте запас має й зворотний бік — неправильно збережена покришка втрачає властивості ще до монтажу. Менеджери MarketKoleso часто чують від клієнтів питання, чи можна ставити шину, яка два роки пролежала в гаражі, і як взагалі організувати зберігання, щоб гума не старіла передчасно. Розберемо основні правила.

Що руйнує гуму під час зберігання

Гума — матеріал, що старіє навіть без навантаження. Головні вороги — ультрафіолет, озон, тепло і волога. Сонячне світло запускає окиснення поверхневого шару, і на боковинах з часом зʼявляються дрібні тріщини. Озон утворюється поруч з електродвигунами, зварювальним обладнанням та люмінесцентними лампами, тому зберігати шини біля компресорів чи генераторів — погана ідея. Висока температура прискорює випаровування пластифікаторів, і гума стає твердою. Волога сприяє корозії металокорду та бортових кілець, особливо якщо на шині є мікропошкодження.

Шкодить гумі і тривала деформація. Якщо шина місяцями лежить під вагою інших покришок або стоїть на одній точці, в її каркасі формуються залишкові напруження, які потім проявляються вібрацією та нерівномірним зносом після монтажу. Не менш небезпечний контакт з нафтопродуктами: навіть невелика пляма мастила на підлозі розмʼякшує гуму і руйнує її структуру.

Вимоги до приміщення

Ідеальний склад для шин не обовʼязково дорогий. Достатньо дотриматися кількох базових умов:

· температура від 0 до +25 °C без різких перепадів;

· відносна вологість 50–70 %, відсутність конденсату на стінах і стелі;

· захист від прямих сонячних променів — вікна затемнені або закриті;

· відсутність поруч джерел озону, тепла, розчинників, пального та мастил;

· стелажі або піддони, що піднімають шини над бетонною підлогою;

· вентиляція без протягів;

· маркування кожної позиції: типорозмір, модель, дата виробництва, дата надходження.

Як правильно штабелювати шини

Спосіб розміщення залежить від того, чи змонтовані шини на дисках. Покришки без дисків зберігають вертикально, як книги на полиці, і раз на місяць повертають на чверть оберту, щоб уникнути деформації в зоні контакту зі стелажем. Колеса в зборі з дисками, навпаки, укладають горизонтально стопкою або підвішують за центральний отвір — так навантаження розподіляється на диск, а не на боковину. Тиск у зібраних колесах знижують приблизно до половини номінального. Висота стопки для вантажних шин не повинна перевищувати 4–6 штук, інакше нижні шини деформуються.

Спосіб зберігання Шини без дисків Колеса з дисками Максимальний строк без огляду Вертикально на стелажі Рекомендовано Допустимо 1 місяць Горизонтально стопкою До 3–4 тижнів Рекомендовано 2 місяці Підвішування Заборонено Рекомендовано 3 місяці На відкритому майданчику під чохлом Короткочасно Короткочасно 2 тижні Просто неба без захисту Заборонено Заборонено —

Скільки може лежати нова шина

Дату виробництва легко визначити за кодом DOT на боковині: останні чотири цифри означають тиждень і рік. Більшість виробників вважають нову шину придатною до продажу й монтажу протягом 5 років від дати виготовлення за умови правильного зберігання. Загальний термін служби з урахуванням експлуатації зазвичай не рекомендують продовжувати понад 10 років. Для рульової осі вантажівки чи автобуса багато перевізників встановлюють жорсткіше обмеження і не використовують покришки, старші за 5–6 років, навіть якщо протектор ще глибокий.

Облік і ротація запасу

Щоб склад не перетворився на цвинтар забутих покришок, використовуйте принцип FIFO: першою видається шина, яка надійшла раніше. Ведіть просту таблицю з датами виробництва і регулярно порівнюйте запас із реальною потребою автопарку. Надлишок старих моделей краще вчасно поставити на менш відповідальні машини або причепи, ніж списувати через кілька років. Плануючи закупівлю на наступний сезон, варто заздалегідь переглянути асортимент у розділі https://marketkoleso.com.ua/shini та порівняти актуальні пропозиції за типорозмірами й призначенням.

Правильне зберігання шин — недорогий спосіб зберегти гроші, вкладені у запас. Темне прохолодне приміщення, стелажі, дотримання правил штабелювання та прозорий облік дат виробництва гарантують, що покришка зі складу відпрацює повний ресурс так само, як щойно куплена.