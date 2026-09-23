56 ВПО живуть у гуртожитку, ще 12 — у Коропці: на Тернопільщині перевірили умови проживання

У двох місцях проживання ВПО на Тернопільщині перевірили умови: виявили проблеми з електрикою та генераторами

Моніторингова група Регіонального представництва Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини у Тернопільській області перевірила умови проживання внутрішньо переміщених осіб у двох місцях тимчасового проживання.

Фахівці відвідали гуртожиток Тернопільського вищого професійного училища технологій та дизайну та приміщення колишньої поліклініки, переобладнане для проживання ВПО у селищі Коропець Чортківського району.

У гуртожитку Тернопільського ВПУ технологій та дизайну місце тимчасового проживання облаштоване на четвертому та п’ятому поверхах. Тут проживають 56 ВПО — переважно родини з Донецької, Луганської, Харківської та Запорізької областей. Вільних місць для новоприбулих немає.

За інформацією Представництва, рекомендації, надані за результатами попереднього візиту, виконали. Проживання для ВПО безоплатне, а загалом умови оцінюють як добрі.

Водночас моніторингова група виявила застарілу електропроводку, малопотужний генератор та відсутність умов безбар’єрності для людей з інвалідністю.

Місце тимчасового проживання на базі колишньої поліклініки у Коропці розраховане на 22 ліжко-місця. Наразі там проживають 12 людей, серед них троє дітей та двоє осіб літнього віку.

Рекомендації за результатами попереднього візиту тут виконали частково. Проживання також безоплатне, умови оцінені як хороші. Для людей з інвалідністю є умови безбар’єрного пересування.

Мешканці повідомили, що задоволені умовами проживання та ставленням адміністрації місця тимчасового проживання. Водночас тут є потреба в генераторі.

У кожному з місць тимчасового проживання для мешканців провели правопросвітницькі заходи та надали інформаційні матеріали.

За результатами моніторингових візитів підготують детальні звіти та скерують їх до компетентних органів для відповідного реагування.