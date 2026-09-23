Екскаватор, бульдозер і трактори: у Хоросткові вдруге гасили пожежу на сміттєзвалищі

Не встигли минути й два дні, як на стихійному сміттєзвалищі у Хоросткові знову виникла пожежа. Відходи тут горіли 20 вересня на площі 450 квадратних метрів, а 22 вересня рятувальники повторно виїхали на це ж місце. Для ліквідації займання довелося залучати екскаватор, бульдозер, автоцистерну та два трактори з водою.

Так 20 вересня до рятувальників надійшло повідомлення про пожежу сміття на стихійному сміттєзвалищі у Хоросткові. Площа займання становила 450 квадратних метрів.

До ліквідації пожежі залучили семеро рятувальників, дві одиниці пожежної техніки та додаткову техніку. Зусиллями надзвичайників пожежу ліквідували.

22 вересня рятувальники знову отримали повідомлення про пожежу на цьому ж сміттєзвалищі у Хоросткові.

Цього разу від ДСНС до ліквідації займання залучили чотирьох рятувальників та один пожежний автомобіль. Через значну площу займання та специфіку горіння відходів додатково залучили екскаватор, бульдозер, автоцистерну та два трактори з ємностями для води об’ємом по 10 тонн.

Пожежу ліквідували.

Як пояснив «Погляду» речник ДСНС у Тернопільській області Сергій Данілін, пожежі на сміттєзвалищах є складними для гасіння, оскільки осередки горіння можуть залишатися всередині шару відходів і повторно займатися навіть після того, як полум’я ліквідовано на поверхні.

— Щоб дістатися до прихованих осередків, необхідно розгортати шар сміття та ретельно проливати його водою. Саме тому для ліквідації таких пожеж часто потрібне залучення додаткової спеціальної техніки, — зазначив Сергій Данілін.