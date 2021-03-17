Золотой Кубок: мобильная версия

Национальная лотерея Золотой Кубок заботится об удобстве и надежности всех версий сайта, поэтому является ведущим онлайн казино в Украине. Портал доступен как в десктопной, так и в мобильной версии. Дополнительно нет необходимости скачивать приложение Золотой Кубок. Адаптивная версия отлично работает на всех видах мобильных устройств. Пользователям все также доступен широкий ассортимент игр от ведущих производителей игрового софта.

Теперь благодаря тому, что существует мобильная версия сайта пользователь может выбирать самостоятельно, когда и на каком устройстве играть, при этом пользуясь лишь одним аккаунтом.

По правилам казино, использование нескольких аккаунтов одним пользователем приведет к их дальнейшей блокировке.

Официальный сайт и мобильная версия: в чем отличия

Авторизация в мобильной версии Золотого Кубка ничем не отличается от стандартной версии для ПЛ. Она позволит не привязываться стационарному устройству. Кроме того, отсутствуют различия в функционале. Дизайн адаптирован для экранов смартфонов и планшетов. Панель навигации расположена в выдвижном меню сбоку.

Возможности мобильной версии:

пополнение счета/вывод средств;

получение и активация бонусов;

доступ ко всем игровым автоматам;

участие в турнирах и розыгрышах;

служба поддержки 24/7.

Единственный недостаток мобильной версии — возможные сбои в сети. Для неограниченной и качественной игры требуется надежный Интернет. Кроме того, некоторые старые слоты могут быть недоступны в мобильной версии казино Золотой Кубок, так как не были адаптированы производителем.

Как пользоваться мобильной версией

Чтобы приступить к игре в мобильной версии, достаточно лишь зайти на сайт казино. Нет необходимости скачивать Золотой Кубок на смартфон. Если вы ранее регистрировались и пользовались услугами казино посредством ПК, то вы можете и далее использовать логин и пароль на любом мобильном устройстве. Если аккаунт отсутствует, заполните анкету. Регистрация займет считанные минуты, и потребует введение никнейма, адреса электронной почты и пароля.

Требования к мобильному устройству

Адаптивная версия обладает полным функционалом основного портала, сохраняет прогресс даже при аварийном отключении сети и позволяет использовать весь ряд настроек. В наличии дополнительная защита данных.

Удобство использования адаптивной версии зависит только от качества интернета и непосредственно мобильного устройства.