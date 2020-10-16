12:48 | 16.10.2020
ГАРЯЧЕ:
Бесплатка. Дошка безкоштовних оголошень в Україні

ПОГЛЯД

Новини Тернополя. Тернопільські новини та події

Бізнес-Погляд 

Зупинимо рак грудей разом! УЗД молочних залоз за акційною ціною в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Redaktor 0 Views Прокоментуй!

Жовтень – місяць боротьби з раком грудей. За статистикою – це найпоширеніша онкологічна хвороба серед жінок різного віку. 

Ультразвукова діагностика молочних залоз – це золотий стандарт обстеження на предмет раку грудей. 

Лікарі у всьому світі рекомендують проводити УЗД молочних залоз один раз на рік, щоб перевірились на наявність новоутворень і вчасно попередити хворобу. 

Медичний центр «Оксфорд Медікал Тернопіль» дарує СПЕЦІАЛЬНУ ПРОПОЗИЦІЮ: -50% на УЗД молочних залоз!  250 грн125 грн.!

Милі жінки, своєчасне обстеження збереже не тільки Ваше здоров’я і красу, але може й врятувати життя!

УВАГА! Пропозиція діє з 23 по 25 жовтня включно.

Записатись можна за номером (068) 752 52 52!

 

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *