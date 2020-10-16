Зупинимо рак грудей разом! УЗД молочних залоз за акційною ціною в МЦ «Оксфорд Медікал Тернопіль»

Жовтень – місяць боротьби з раком грудей. За статистикою – це найпоширеніша онкологічна хвороба серед жінок різного віку.

Ультразвукова діагностика молочних залоз – це золотий стандарт обстеження на предмет раку грудей.

Лікарі у всьому світі рекомендують проводити УЗД молочних залоз один раз на рік, щоб перевірились на наявність новоутворень і вчасно попередити хворобу.

Медичний центр «Оксфорд Медікал Тернопіль» дарує СПЕЦІАЛЬНУ ПРОПОЗИЦІЮ: -50% на УЗД молочних залоз! 250 грн. 125 грн.!

Милі жінки, своєчасне обстеження збереже не тільки Ваше здоров’я і красу, але може й врятувати життя!

УВАГА! Пропозиція діє з 23 по 25 жовтня включно.

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