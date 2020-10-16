«Промисловий безвіз»: вища якість товарів та покращення іміджу українського виробника в світі

Брюссель пішов назустріч Україні, заявивши про наміри рухатися в напрямку «промислового безвізу» для українського бізнесу.

Під час Саміту Президент України Володимир Зеленський і Президент Європейської ради Шарль Мішель домовилися разом оцінити досягнення цілей Угоди про асоціацію, щоб у подальшому оновити її. У Києві переконані – масштаби співробітництва вже більші, ніж були передбачені угодою станом на 2014 рік.

Процес відкриття доступу промислової продукції з ЄС на ринки України і навпаки триває вже понад 10 років. Запуск «промислового безвізу» дозволить українським виробникам не проходити сертифікацію в Євросоюзі для продажів на його території – достатньо буде висновків українських органів контролю. На сьогодні українська сторона поінформувала Європейську щодо готовності Києва до попередньої оціночної місії інституцій інфраструктури якості.

«Це дасть іще більше можливостей для нашого експорту. Вже почала роботу відповідна експертна місія. Тобто більше ринків збуту, більше конкурентних можливостей, більше робочих місць, більше технологій», — сказав під час саміту Президент Володимир Зеленський.Варто відзначити, що перспективою «промислового безвізу» Україна завдячує «турборежиму» партії «Слуга Народу», яка ухвалила важливі законопроєкти — про остаточну необов’язковість стандартів і про ринковий нагляд.

За словами заступниці голови фракції «Слуга Народу» Євгенії Кравчук, Угода про оцінку відповідності та прийнятність промислової продукції суттєво зекономить гроші українських виробників. Адже часто сертифікація продукції коштує в рази більше самого товару. Крім того, зменшення бюрократичних процедур зробить вихід на ринки ЄС простішим та швидшим.

За оцінками експертів, потенційно угода може охопити 15-20% українських промислових товарів, що принесе вітчизняному малому й середньому бізнесу до пів мільярда євро на рік.

Інтеграція України до ринку промислових товарів ЄС вигідна місцевим громадам, де розміщені експортоорієнтовані середні та малі підприємства. Вони не лише отримають можливість виходу на європейський ринок, а й на інші глобальні ринки світу, оскільки визнання якості українських товарів в Євросоюзі підвищить імідж вітчизняних виробників і сприятиме попиту на їх товари.

«Промисловий безвіз» виграшний для всіх, адже створить можливості для експорту продукції з високою доданою вартістю.

Наприклад, у західному регіоні на підприємствах з німецьким капіталом, де працюють понад 25 тисяч українців, уже виготовляють електричну проводку для автомобілів BMW, VW і Mercedes. А це саме той тип продукції, який підпадає під першу хвилю Угоди АСАА.

Загалом АСАА включає 27 секторів. В Мінекономіки зазначають, що одразу після підписання Угода пошириться на 3 пріоритетні галузі. А згодом буде розширена на всі напрямки.

«Введення «промислового безвізу» є надзвичайно важливим, адже підвищить конкурентоспроможність української продукції й відкриє експортерам нові ринки збуту. Адаптація технічних регламентів і впровадження європейських гармонізованих стандартів забезпечить високу якість і безпечність промислових товарів для покупців, а в перспективі — збільшення українського експорту товарів з високою доданою вартістю не тільки до Європейського Союзу, а й до інших країн», — підкреслила кандидатка в депутати Тернопільської обласної ради Ірина Крамар.

Вона додала, що Угода про оцінку відповідності та прийнятності промислової продукції (ACAA, або так званий «промисловий безвіз») спершу може охоплювати один або кілька секторів, з перспективою розширення на всі передбачені 27 секторів. Відтак ACAA охопить до п’ятої частини українського експорту до ЄС, передусім продукцію машинобудування, що полегшить торгівлю й підвищить імідж української продукції на глобальних ринках.