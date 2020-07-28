Голосування гривнею – найчесніше з усіх, — блогер Володимир Гевко

Хочу сказати, що якісно тратити гроші ми так і не навчились.

Ні, звісно, ми легко можемо розтринькати пів зарплати за вихідні чи накуповувати усілякої всячини, але робимо це здебільшого абсолютно неусвідомлено і напів-автоматично.

Купівля товару чи послуги – як лайк. Можна автоматично фігачити, гортаючи стрічку, або ставити адресно і усвідомлено, вчитуючись у написане і проникатись.

Купуючи товар певної торгової марки ми ніби кажемо їм – ви молодці, продовжуйте. І хай це все закроєне на комерції – за нею стоїть скажений об’єм старань і виконаної роботи. Якщо б їм не вдалось – то цього товару ми б не мали. Страшне, скажете ви, то куплю інший, аналогічний. А якщо б не вдалось і тим іншим?

Зрештою, це тільки знадвору виглядає, що всі товари чи послуги ідентичні. Серед десяти, приміром, перукарень в декотрих вас пострижуть так, що одразу хочеться гордо йти межи люди, а інших – в найближчий безлюдний провулок дочекатись темряви, аби піти додому.

Гроші – дуже точний інструмент щоденного голосування за своє оточення і формування оточення майбутнього. Ви обираєте круг закладів, брендів чи послуг, котрі вам хочеться бачити у своєму житті якнайдовше – і купуєте їх.

Голосування гривнею – найчесніше з усіх.

Джерело: Фейсбук