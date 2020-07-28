Мама трьох синів (один з них – атовець) Галина Вознюк з Тернополя потребує допомоги. Сталася велика біда. Один з синів – Юрій зараз в обласній лікарні в реанімації. Ситуація дуже складна… Йому зробили операцію на голову, він перебуває в комі.

Слова мами Галини: “Потрібно багато коштів. У нас стільки нема. Я вас дуже прошу, хто скільки зможе допоможіть! Допоможіть врятувати сина. Наперед дуже вдячна.”