Сумна звістка на Тернопільщині: не стало лікаря-хірурга Степана Болібруха

Товстенська селищна територіальна громада повідомила про смерть Степана Васильовича Болібруха — лікаря-хірурга, багаторічного керівника КНП «Товстенська селищна лікарня» та члена виконавчого комітету селищної ради.

Він відійшов у вічність 12 квітня 2026 року на 71-му році життя.

Степан Болібрух усе життя присвятив медицині, працюючи хірургом і керівником медичного закладу. У громаді його згадують як досвідченого лікаря, відповідального керівника та людину великого серця, яка користувалася повагою колег і вдячністю пацієнтів.

У громаді висловили співчуття рідним і близьким покійного.