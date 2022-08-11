Щоб зберегти духовний баланс дій, Олександр Філь радить міській раді замовляти у церквах службу за упокій

Ділова пропозиція для Тернопільської міської ради.

Кожен раз коли міська рада щось зробила для екології – новий квітник, посадили пару дерев, розгортається навколо того потужна інформаційна компанія. І у принципі у тому немає нічого поганого, хоч щось.

Пропозиція полягає у тому, щоби коли міська рада виділяє чергову земельну ділянку у зеленій зоні під забудову замовляли у церквах службу за упокій.

Таким чином буде збережено духовний баланс дій, а громада буде знати що коїться.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О. Філь

09.08 2022р.