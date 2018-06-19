Будинок у Тернополі, на який хочеться дивитися фрагментарним поглядом (фото)

Будинок номер вісім по вулиці Чорновола один із тих, на які хочеться дивитись фрагментарним поглядом.

Так, аби не бачити жахливих вивісок на першому поверсі та гігантського навісу. Лишень зосереджуватись на красі – мушельці в сандрику над балконом, цікавому щипцеві, рустикуванню, оригінальним декоративним консолям.

Всередині збереглось ще більше краси – кахля, балясини, до речі, цікаво, що на горище ведуть дерев’яні сходи.

Ця кам’яниця – нагадування про минуле Тернополя. Зважаючи на те, що гостей зустрічає саме ця вулиця, добре було б, якби вона сигналізувала про історичність міста, а не про його базарність.

Анна Золотнюк.