У тернопільському парку облаштують Місто професій для дітей та атовців

Традиційно, у Тернополі, відбудеться міжнародний проект «Місто професій». Уже 30 червня, не лише діти, а й учасники АТО зможуть побувати на фестивалі вакансій, який буде проводитися у парку ім. Т. Г. Шевченка.

Представлення професій буде відбуватися у двох зонах: для дітей та учасників АТО. Організатори, активно співпрацюють зі службою зайнятості, яка допоможе представити актуальні вакансії. Окрім тернопільських організацій, «Місто професій» відвідають ще й всеукраїнські підприємства.

«Дуже цікаво спостерігати за власними дітьми, але чому не використати цей час, щоб дізнатися про трохи більше можливостей. Як можна знайти роботу, або покращити місце роботи. Я думаю, що для наших ветеранів АТО це буде не лише можливістю провести час із сім’єю, але й побачити нові можливості. Хочу зазначити, що Тернопіль буде не випадково першим. Цей проект був вже представлений у Києві, але мені дуже хотілось б, щоб Тернопіль задав велику планку стосовно того на скільки дружньо можуть відноситися роботодавці до цих людей», — розповідає ідеолог проекту Тетяна Люлька.

Як зазначає Тетяна, основна мета «Міста професій» — формування у нації свідомого вибору. Щоб кожен зміг знайти себе та не піддавався під вплив чужої думки, під час вибору професії. Адже тільки тоді наша економіка буде рости.

«Що стосується цікавості професій, то тут грає людський фактор. Лише людина, яка любить те що робить – вона зможе захопити дітей. Моя головна місія, щоб кожна дитина мала шанс займатися тим чим вона хоче і військові не виключення», — зазначає Тетяна Люлька.

До слова, «Місто професії», в Тернопіль, відбуватиметься вдруге.

Анастасія Флейтута