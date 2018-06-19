Найкраща кравчиня Світлана Непийвода вчиться у Тернополі

Минулого тижня юні кравчині з усіх куточків України змагалися за звання найкращої — 5-7 червня у Тернополі відбувся Всеукраїнський конкурс фахової майстерності серед учнів закладів професійної (професійно-технічної) освіти з професії «Кравець».

— До нас приїхали 23 учасниці з усіх областей України, окрім Одеської та Миколаївської. Усі вони — переможці другого етапу цього конкурсу і мають кваліфікацію «кравець 4-го розряду». Третій, заключний, етап відбувався на базі нашого навчального закладу, — розповідає Галина Грушко, директор Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму.

Конкурс відбувався у два тури: перший тур — теоретичний, включав тестові завдання з основних предметів, другий — практичний, під час якого потрібно було пошити сарафан підліткового розміру.

— Усі учасниці перебували абсолютно в однакових умовах, — зауважує Галина Грушко. — З однієї й тієї ж тканини їм підготували лекала однакового крою, фасону та розміру, а завданням було якісно пошити виріб і обов’язково вкластися у визначений час — 6 годин. Шили у двох наших кравецьких майстернях. Спеціально для проведення цього конкурсу Тернопільська міська рада, а саме — управління освіти та науки допомогло нам оновити базу: ми придбали нові швейні машини.

Оцінювало роботи фахове журі, до складу якого входили виключно роботодавці — керівники тернопільських швейних підприємств на чолі з головним інженером ТДВ «Галія» Галиною Ольбрехт. Кожна із дівчат претендувала на перемогу, адже з’їхалися до нашого міста кращі з кращих. Тож у кравецьких майстернях було гаряче! Напружена боротьба за призові місця тривала ще й тому, що, за умовами конкурсу, учасниці, які посіли шість перших сходинок, упродовж року будуть отримувати стипендію президента України у розмірі мінімальної заробітної плати.

А переможницею стала представниця Тернопільщини — Світлана Непийвода, учениця другого курсу за професією «Кравець-закрійник» Тернопільського вищого професійного училища сфери послуг та туризму.

— Світланка буде вчитися у нас ще рік і, впевнена, що після закінчення училища не один роботодавець захоче надати їй роботу. Принаймні ті, хто був у журі, — точно. Наших кравців-закрійників завжди охоче беруть на підприємства, але таку талановиту дитину, звичайно, кожен захоче мати у своєму колективі, — усміхається Галина Грушко і додає: — Знаєте, те, що наш заклад обрали місцем проведення такого конкурсу — значимо не лише для нього, а й для всієї системи професійної освіти Тернопільщини. А якщо ще й переможниця наша — приємно удвічі! Вважаю, що це не випадково, адже на Тернопільщині ми – один з потужних базових закладів, який має достатньо серйозну підготовку і найбільший контингент дітей, які навчаються за тією професією. У нас новітні машини, сучасне обладнання, діти отримують високий рівень кваліфікації, про що свідчить те, що вони відразу після закінчення училища знаходять роботу. Наші випускники йдуть працювати на швейні підприємства, в ательє та салони, самі відкривають салони з пошиття одягу чи працюють вдома, мають замовлення. Ця професія дозволяє реалізувати себе — було б бажання.

Такі конкурси відбуваються раз у кілька років. Окрім надання умов для його проведення, тернополяни також влаштували гостям розважальну програму: екскурсію Тернополем, прогулянку на катері, поїздку у духовний Марійський центр у Зарваниці та музей народних інструментів с. Ішків Козівського району. Увінчала дійство захоплива та видовищна шоу-програма, під час якої відбувся показ колекцій одягу від учнів та працівників училища сфери послуг та туризму.

Конкурсанток вітає директор училища Галина Грушко