Двері Підгайців: прозорість, квітковіть, різнокольоровість

Мені страшенно подобається це містечко. Зокрема, через те, що воно зберегло чимало старосвітських деталей.

Як ось двері, приміром. Вони тут різноманітні – прості та багато оздоблені, такі, що впадають у вічі, й ті, що їх заледве помічаєш.

Тут збереглось багато скляних деталей. Їх можна розглядати, не як складники, а окремі декоративні об’єкти – такі вони самодостатні. Окрему увагу зверніть на різьблення – тут просто тобі квітковий сад.

Анна Золотнюк.