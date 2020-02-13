Мандрівки Тернопільщиною. Оригінальні поручні

У Фейсбуці, де виклала фото, їх пропонували називати круцьками, хтось згадував про хвостики — ну ж бо схоже.

А найголовніше те, що цей елемент давніх кам’яниць привертає увагу. Особливість таких поручнів у тому, що вони розташовані на протилежній стороні від балясин та кріпляться просто на стіну. Іноді це просто металева дуга, часом із дерев’яною накладкою.

До речі, кілька таких збереглось й у Тернополі, серед них ось ця — на тлі стіни зеленого кольору. Інші з цієї добірки побачила у Теребовлі, Бережанах і Чорткові.

Анна Золотнюк.

Вверху на фото з Теребовлі