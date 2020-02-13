10:35 | 13.02.2020
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Мандрівки Тернопільщиною. Оригінальні поручні

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У Фейсбуці, де виклала фото, їх пропонували називати круцьками, хтось згадував про хвостики — ну ж бо схоже.

А найголовніше те, що цей елемент давніх кам’яниць привертає увагу. Особливість таких поручнів у тому, що вони розташовані на протилежній стороні від балясин та кріпляться просто на стіну. Іноді це просто металева дуга, часом із дерев’яною накладкою.

До речі, кілька таких збереглось й у Тернополі, серед них ось ця — на тлі стіни зеленого кольору. Інші з цієї добірки побачила у Теребовлі, Бережанах і Чорткові.

Анна Золотнюк.

Бережани
Бережани
Чортків

Вверху на фото з Теребовлі

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