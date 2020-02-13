Готуй сани влітку, а квитки на фестиваль “Ї” — взимку
8-ий “Мистецький фестиваль “Ї” на 5 днів перетворить Тернопіль у вибухову суміш мистецьких перформансів!
Коли? 6-10 травня 2020
Де? Драмтеатр та інші локації міста Тернополя
На фестивалі:
– шукай свої сенси у літературних батлах від найвідоміших письменників сучасності;
– лови яскраві музичні хвилі та міксуй рухи під творіння найкращих музичних виконавців України;
– занурюйся у живописні простори сучасного мистецтва;
– захоплюйся відомими українськими кінострічками, завдяки яким історії оживають
– блукай ярмарковими лабіринтами найочікуваніших книг сучасності від українських видавництв
Квиток вартує 300 грн за всі 5 (!) днів культурного відриву, розриву та прориву. Треба брати, поки є і поки на них ціна не виросла