10:02 | 13.02.2020
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Афіша Тернополя 

Готуй сани влітку, а квитки на фестиваль “Ї” — взимку

Irena 5 Views Прокоментуй!

8-ий “Мистецький фестиваль “Ї” на 5 днів перетворить Тернопіль у вибухову суміш мистецьких перформансів!

Коли? 6-10 травня 2020

Де? Драмтеатр та інші локації міста Тернополя

На фестивалі:
– шукай свої сенси у літературних батлах від найвідоміших письменників сучасності;
– лови яскраві музичні хвилі та міксуй рухи під творіння найкращих музичних виконавців України;
– занурюйся у живописні простори сучасного мистецтва;
– захоплюйся відомими українськими кінострічками, завдяки яким історії оживають
– блукай ярмарковими лабіринтами найочікуваніших книг сучасності від українських видавництв

Квиток вартує 300 грн за всі 5 (!) днів культурного відриву, розриву та прориву. Треба брати, поки є і поки на них ціна не виросла

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