Готуй сани влітку, а квитки на фестиваль “Ї” — взимку

8-ий “Мистецький фестиваль “Ї” на 5 днів перетворить Тернопіль у вибухову суміш мистецьких перформансів!



Коли? 6-10 травня 2020



Де? Драмтеатр та інші локації міста Тернополя



На фестивалі:

– шукай свої сенси у літературних батлах від найвідоміших письменників сучасності;

– лови яскраві музичні хвилі та міксуй рухи під творіння найкращих музичних виконавців України;

– занурюйся у живописні простори сучасного мистецтва;

– захоплюйся відомими українськими кінострічками, завдяки яким історії оживають

– блукай ярмарковими лабіринтами найочікуваніших книг сучасності від українських видавництв

Квиток вартує 300 грн за всі 5 (!) днів культурного відриву, розриву та прориву. Треба брати, поки є і поки на них ціна не виросла