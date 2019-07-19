Неймовірні двері на тернопільській вулиці Олени Кульчицької

Будете мати нагоду — раджу уважно оглянути всі давні будинки цієї вулиці.

І, звісно ж, особливу увагу звернути на двері та їх деталі. Адже тут вони непересічні. Ось почати бодай із декоративних ґраток — тут кожні мають свій візерунок. А всередині кам’яниць теж чимало цікавого. Приміром, цей сандрик над дверима — таких у місті зовсім небагато. Або ось ці тамбурові двері із латунною ручкою-кулькою. А як вам ця ромбовидна дверна ручка? Як на мене, всі ці дещиці просто неймовірні.

Анна Золотнюк.