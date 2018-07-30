Принадливий Тернопіль. Що єднає старі будинки?

Слово «кракелюр» походить від французького craquelure, від craquelé, цебто «потрісканий», «порепаний». Так називають тріщинки, що утворюються з часом на витворах мистецтва, переважно на картинах, написаних олією, чи на виробах із кераміки.

Буває, щоправда, кракелюр і артефактний. Тобто такий, що зроблений навмисне, аби надати виробові старовинного вигляду. Але ми не про такий. А про той, автентичний, що свідчить про вік. Про ті тріщинки, що їх знайдете у кам’яницях середмістя.

Можна навіть сказати: ці розлами є тим, що єднає старі будинки, вписує їх у таку-собі неофіційну лігу старовини. Бо ж вони є як естетичним, так і віковим знаком якості – їх не підробити, не створити навмисне. Вони стихійні у своєму формуванні і чи не тому такі прекрасні.

Анна Золотнюк.