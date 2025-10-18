13:59 | 18.10.2025
У Тернополі стартує опалювальний період!

Через різке зниження температури та погіршення погодних умов з 00:00 год. неділі, 19 жовтня, у місті розпочинається опалювальний період для житлових будинків та інших споживачів. Повідомляє тернопільська міська рада.

🛠 З 19 до 22 жовтня триватиме тестовий запуск систем централізованого теплопостачання. Подача тепла може відбуватися поступово – це не одномоментний процес, адже система потребує технічного налаштування.
📢 Якщо температура повітря підвищиться, опалювальний період може бути тимчасово призупинено – про це буде повідомлено додатково на сайті міської ради.
Просимо тернополян:
🔹 з розумінням поставитися до роботи аварійних служб;
🔹 відчиняти двері представникам підприємств для проведення ремонтних чи пусконалагоджувальних робіт;
🔹 у разі проблем з опаленням необхідно звертатися до свого управителя або голови ОСББ.

👷‍♂️ Працівники «Тернопільміськтеплокомуненерго» працюватимуть у посиленому режимі, щоб тепло якнайшвидше надійшло у домівки тернополян.

