У Тернополі стартує опалювальний період!

Через різке зниження температури та погіршення погодних умов з 00:00 год. неділі, 19 жовтня, у місті розпочинається опалювальний період для житлових будинків та інших споживачів. Повідомляє тернопільська міська рада.

З 19 до 22 жовтня триватиме тестовий запуск систем централізованого теплопостачання. Подача тепла може відбуватися поступово – це не одномоментний процес, адже система потребує технічного налаштування.

Якщо температура повітря підвищиться, опалювальний період може бути тимчасово призупинено – про це буде повідомлено додатково на сайті міської ради.

Просимо тернополян:

з розумінням поставитися до роботи аварійних служб;

відчиняти двері представникам підприємств для проведення ремонтних чи пусконалагоджувальних робіт;

у разі проблем з опаленням необхідно звертатися до свого управителя або голови ОСББ.

Працівники «Тернопільміськтеплокомуненерго» працюватимуть у посиленому режимі, щоб тепло якнайшвидше надійшло у домівки тернополян.