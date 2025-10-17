Патрульна поліція Тернопільської області врятувала людей під час пожежі в Великому Ходачкові

Нещодавно під час патрулювання автодороги М-30 Стрий — Ізварине, у селі Великий Ходачків, інспектори Патрульної поліції Тернопільської області Олег Мотрук та Максим Кавалір помітили пожежу в житловому будинку. Вони оперативно відреагували та розпочали евакуацію мешканців із небезпечної зони.

Завдяки швидким і злагодженим діям поліцейських ніхто з мешканців не постраждав. На місце події невдовзі прибули рятувальники ДСНС, які ліквідували займання.

Заклик до громадян: Патрульна поліція наголошує на важливості дотримання правил пожежної безпеки. Перевіряйте справність електроприладів, не залишайте без нагляду джерела відкритого вогню та не перевантажуйте електромережу. Простий підхід до безпеки може врятувати життя!