У соціальних закладах Тернополя у підвалах бомбосховищ встановлюють… бруківку

Бруківка опускається під землю.

Отримав інформацію що у соціальних закладах Тернополя підлоги у підвалах бомбосховищ ремонтують шляхом вкладання бруківки. Здається наше файне місто стає столицею бруківочного мистецтва.

Ми не могли думати що бруківка замінить газони, квітники, частину парків, але так є.

На цю справу вже виділено кільки десятків мільйонів грн, з міського бюджету.

Це було би нормально, як би там збиралися тримати худобу. Але там ховаються і дорослі і діти, тому це не добре. Як би до громади відносилися як до людей, то мали би поставити не дорогу плитку, це було би по людськи, гігієнічно.

До речі у замкненому просторі від бруківки утворюється дрібний пил, і це дуже не добре для легень.

Шановні тернополяни вимагайте, щоби до вас ставилися як до людей, не дозволяйте себе принижувати.

Голова ГО «ЕКОАЛЬЯНС» О. Філь 08092022р.