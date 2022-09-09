Мужні воїни, які щодня захищають рідну Україну в гарячих точках, сміливо знищують ворогів та дбають про безпеку.

Наші військові – наша гордість. Вони завжди демонструють професійність, відповідальність і витримку.

Довідка. 44-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола – військове з’єднання у складі артилерійських військ Збройних сил України. Місце дислокації – м. Тернопіль. Бригада належить до оперативного командування “Захід”.