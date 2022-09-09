Мужні воїни, які щодня захищають рідну Україну в гарячих точках, сміливо знищують ворогів та дбають про безпеку.
Наші військові – наша гордість. Вони завжди демонструють професійність, відповідальність і витримку.
Довідка. 44-та окрема артилерійська бригада імені гетьмана Данила Апостола – військове з’єднання у складі артилерійських військ Збройних сил України. Місце дислокації – м. Тернопіль. Бригада належить до оперативного командування “Захід”.
Вона була сформована після початку російської агресії, восени 2014 року. Вела бої на Бахмутці, під Дебальцевим.
Бригада носить ім’я гетьмана Данила Апостола – Гетьмана Війська Запорозького, голови Гетьманщини на Лівобережній Україні у XVIII столітті.
- 1 серпня стало відомо, що військові “єгері” затрофеїли дві ворожі БМП та взводний опорний пункт окупантів.
- 3 серпня артилеристи 45-ї бригади зупинили наступ росіян на Харківщині, знищивши ворожу техніку та живу силу окупантів.
- 7 серпня військовослужбовці 24-ї окремої механізованої бригади імені короля Данила за допомогою дрона виявили і знищили російського загарбника, яких ховався серед кущів.